Mira el NUEVO trailer de Liga de la Justicia, de Zack Snyder ¡llegará pronto!

Warner Bros. ha lanzado otro adelanto para la versión ampliada de la película “La Liga de la Justicia” del director Zack Snyder, antes de la presentación oficial del tráiler en el evento Hall of Heroes de DC Fandome.

La experiencia de la convención virtual es donde los fanáticos no solo obtendrán el primer avance oficial, sino que supuestamente también sabrán con certeza si el “Snyder Cut” se lanzará como una sola película en HBO Max o, como algunos fanáticos han sospechado, como una miniserie de prestigio. Se espera que Snyder, Ray Fisher, Ezra Miller y otros asistan al evento, que también destacará películas como Wonder Woman 1984, Black Adam y The Suicide Squad.

La Liga de la Justicia de Zack Snyder

La versión de la Liga de la Justica del director Zack Snyder ha sido esperada con ansias

El nuevo teaser les da a los fanáticos una cuenta regresiva para el evento, que tendrá lugar durante el FanDome. El lanzamiento de la película “La Liga de la Justicia” de Zack Snyder es el resultado final que los fanáticos incondicionales han esperado por años.

En noviembre de 2017, los fanáticos comenzaron a exigir el lanzamiento del "Snyder Cut" de la película, dado lo decepcionado que estaba el público con la película que llegó a los cines. Los fanáticos inicialmente tenían la esperanza de que esta versión de la película pudiera lanzarse en video o en una plataforma de transmisión, similar a cómo Batman vs Superman obtuvo un "Ultimate Cut" con calificación R, pero Warner Bros. expresó regularmente que no había interés de su parte por compartir esa película inconclusa con los fans.

La película de la Liga de la Justicia que llegó a los cines resultó un desastre en taquilla

¿Qué es “Snyder cut” de la Liga de la Justicia?

Zack Snyder había filmado una versión tremendamente diferente de la película que finalmente llegó a los cines, después de que abandonó el proyecto tras la muerte de su hija. Warner Bros. trajo a Joss Whedon, director de las dos primeras películas de Avengers.

Las órdenes de marcha de Whedon, al parecer, eran hacer que la Liga de la Justicia se viera y se sintiera menos como el Hombre de Acero y Batman v Superman: Dawn of Justice, y más como una película de Marvel. Eso ciertamente sucedió, pero no agradó a todos, básicamente a nadie, y la película fue un desastre de taquilla que fue un dominó significativo que llevó a algunos cambios de gestión en Warner Bros. y aparentemente congeló el desarrollo de la película de DC en su lugar.

TE PUEDE INTERESAR: Liga de la Justicia: El Snyder Cut EXISTE y es “absolutamente increíble”

Irónicamente, si bien la decepcionante respuesta de los críticos y algunos fanáticos de las películas de Snyder había provocado cierta incertidumbre sobre el futuro de la lista de películas de DC, es el entusiasmo del anuncio de que se lanzaría el “Snyder Cut”, lo que parece haber abierto una compuerta de esperanza, noticias, desde los regresos de Michael Keaton y Ben Affleck hasta nuevos proyectos y una aparente sensación de confianza que no tenían desde antes de Batman vs Superman.