Mira cómo reaccionó Colate al polémico video de Paulina Rubio

Recordemos que hace unos días Paulina Rubio estuvo en medio de un gran escándalo mediático después de haber realizado un “en vivo” a través de su cuenta de Instagram, donde señalaron que la cantante parecía estar drogada o alcoholizada.

Era de esperarse que este video llegara a manos de su ex esposo Nicolás Vallejo Nágera, mejor conocido como Colate, quien confesó a un medio de información europeo que visto este clip de la chica dorada más de 300 veces.

De esta manera el ex esposo de Paulina Rubio confesó que desgraciadamente ha visto este video un gran número de veces, no porque él quisiera sino porque se lo han enviado por diversos medios. Un polémico video del cual opinó lo siguiente:

“Es un tema triste y preocupante, es un tema que me apena y me preocupa muchísimo; tampoco me sorprende, pero evidentemente es triste”.

Respecto a los señalamientos que se le han hecho a la cantante sobre estar drogándose en plena transmisión en vivo, Colate mencionó que no cree que la chica dorada llegara a esos límites, sin embargo recalcó que sí fue evidente que su comportamiento y estado no era el adecuado en ese momento.

“Yo la conozco mejor que nadie y es un tema que me entristece y me preocupa mucho, pero no puedo hacer nada”, fueron parte de las declaraciones del empresario, quien también confesó extrañar mucho a su hijo, a quien no ha podido ver a causa de la cuarentena por Covid-19.

Colate reaccionó al polémico video de Paulina Rubio

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Colate muestra una gran preocupación por la salud física y mental de Paulina Rubio, pues en el mes de diciembre del año pasado comentó que la chica dorada ya tenía problemas desde el inicio de su relación.

Recordemos que Paulina Rubio y Colate estuvieron casados por cerca de cinco años, poniéndole fin a su matrimonio en el año 2012, año en el que también inició una pelea legal entre esta pareja por la custodia de su hijo Nicolás.