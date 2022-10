Mira cómo lucen los protagonistas de "Peter Pan" en 2022

En el 2003 se estrenó una de las tantas versiones de Peter Pan; este live action fue protagonizado por Jeremy Sumpter y Rachel Hurd-Wood, quienes le dieron vida a Peter Pan y a Wendy, respectivamente.

En aquel entonces, el artista tenía 14 años de edad, mientras que la británica era una niña de tan solo 13 años.

Tras meterse en la piel del niño que nunca crece, Sumpter se convirtió en el pequeño héroe de miles de niños alrededor del mundo; lamentablemente, su carrera no brilló como se esperaba.

¿Qué ha sido de Jeremy Sumpter y Rachel Hurd-Wood a 19 años del estreno de la película dirigida por P. J. Hogan?

Jeremy Sumpter de Peter Pan

Después de participar en Peter Pan, el actor siguió su carrera como actor, aunque en producciones de perfil más bajo.

Su participación más relevante fue en la serie Friday Night Lights como J.D. McCoy, además de que también formó parte del elenco de The Legend of 5 Mile Cave, Cyber Seduction: His Secret Life y próximamente aparecerá en el proyecto Chapels.

Con 33 años de edad, Jeremy se acaba de casar con Elizabeth Sumpter.

Rachel Hurd-Wood de Peter Pan

Tras protagonizar la película de Disney en el 2003, la actriz inglesa siguió involucrada en el mundo de la actuación y a la par estudió una carrera en University College. Su último proyecto fue The Revenger: An Unromantic Comedy en el 2019, y a partir de entonces se ha mantenido alejada de las cámaras para dedicarse plenamente a sus hijos.

Fue en el 2017 cuando Rachel se casó con Russ Bain y posteriormente tuvieron dos hijos juntos: Liam y Stella, quienes tienen 4 y 1 año, respectivamente.

