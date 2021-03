Mira cómo luce el reparto de Dr. House en pleno 2021

Hace aproximadamente ocho años, nos despedimos de los médicos de Dr. House, después de ocho emocionantes temporadas de casos inexplicables, amistades emocionantes y muchos chismes del famoso Hugh Laurie. ¡Mira cómo luce el reparto de Dr. House!

Hugh Laurie - Dr. House

Reparto de Dr. House

Como el médico gruñón titular del programa, Hugh Laurie dirigió ocho temporadas del icónico programa y se llevó los premios Golden Globe en el proceso.

Desde que terminó el programa, Laurie ha tenido papeles secundarios en programas como Veep y The Night Manager.

Peter Jacobson - Dr. House

Peter Jacobson - Dr. House

Nos encantó ver la interpretación de Peter Jacobson como Taub, un personaje dinámico que era tanto un adicto como una voz de razón para los otros médicos.

Jacobson ha aportado esa fuerza de actuación a papeles adicionales en programas como Ray Donovan, The Americans, NCIS: Los Angeles y Colony.

Robert Sean Leonard - Dr. House

Robert Sean Leonard - Dr. House

Robert Sean Leonard interpretó al Dr. James Wilson, que era el único amigo verdadero de House y, francamente, uno de nuestros actores secundarios favoritos gracias a su dinámica de amigos.

Después de interpretar el papel inolvidable en el programa, Leonard pasó a desempeñar un papel recurrente en Falling Skies y en la miniserie The Hot Zone. También subió al escenario en producciones teatrales de To Kill a Mockingbird, Camelot y más.

Jennifer Morrison - Dr. House

Nos presentaron al personaje de Jennifer Morrison, la Dra. Allison Cameron, en la primera temporada de House, donde al principio era la única mujer del equipo.

Morrison pasó a otro papel importante cuando consiguió a Emma Swan en la serie de fantasía de ABC Once Upon a Time. También se reunió con su coprotagonista Epps en This Is Us cuando también fue elegida para un papel recurrente en la serie dramática.

Kal Penn - Dr. House

Kal Penn - Dr. House

Aunque nos rompió el corazón ver morir al personaje de Kal Penn, el Dr. Lawrence Kutner, en House, el motivo de su partida fue bastante épico.

Penn había elegido unirse a la administración de Barack Obama como Director Asociado en la Oficina de Compromiso Público de la Casa Blanca, lo que llevó al programa a tener que descartar su personaje.

Después de cumplir su condena en la Casa Blanca, Penn volvió a la actuación, incluso asumiendo un papel principal en la serie Sunnyside, de corta duración pero aclamada.

Olivia Wilde - Dr. House

Olivia Wilde interpretó a la Dra. Remy "Thirteen" Hadley en el programa, interpretando a la perfección a la doctora bisexual que también tenía una historia interesante que implicaba saber que era portadora del gen de la enfermedad de Huntington.

Después de dejar el programa para seguir su carrera cinematográfica, Wilde es una escritora, actriz y directora en auge, cuyo debut como directora, Booksmart, se estrenó el año pasado con grandes elogios.

Lisa Edelstein - Dr. House

Después de interpretar a la Dra. Lisa Cuddy, que le valió a Lisa Edelstein una serie de premios como el trofeo People's Choice Awards, asumió papeles recurrentes en programas como American Dad !, The Good Wife, Castle y The Kominsky Method, nominado al SAG el año pasado.

Sin duda alguna Dr. House fue una serie muy épica que sigue vigente en los fans del frio pero muy ocurrente, Hugh Laurie.

