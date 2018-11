Mira como luce Kate del Castillo en su "peor momento" (FOTO)

Kate del Castillo sin duda, es una de las actrices más buscadas en las redes sociales por las imágenes que la artista comparte con sus seguidores, dejando al descubierto su fuerte personalidad y belleza.

Sin embargo, en esta ocasión la actriz dejó sorprendidos a sus admiradores al compartir en su cuenta personal de Instagram una fotografía en la que luce sin maquillaje, dejando al descubierto el cansancio de su rostro.

Kate del Castillo denominó a la imagen como su "peor momento", mostrando su rostro al natural.

Cansancio, frustración, tristeza? FELICIDAD! No siempre hay que publicar nuestros mejores momentos, los peores son los mejores. Quién se atreve?

OBVIO no filtros, por si lea quedaba duda...sólo yo. No estamos [email protected] Escribió la actriz.