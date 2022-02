Mira a Kendall Jenner burlarse de su destreza atlética en su debut en TikTok

¿La Kardashian más atlética? Sí, eso sigue siendo Kendall Jenner. Ya sabes, siempre y cuando no haya nieve de por medio. En su debut en TikTok, la modelo compartió un video de sí misma estrellándose de cara contra la nieve mientras no lograba aterrizar un salto de snowboard durante un viaje reciente a Aspen.

Naturalmente, la voz en off del clip, con la leyenda "está dando vibraciones de 'elígeme'", es de un episodio de Keeping Up With The Kardashians, en el que Kendall le dijo en broma a sus hermanas: "Literalmente estoy construida como una atleta. Cada sangre prueba que he hecho ha dicho que estoy por encima del límite normal de atletismo".

Después de todo, ella es la hija de la decatleta olímpica Caitlyn Jenner. En el episodio, mientras se enfrentaba cara a cara con sus hermanas en un partido de voleibol familiar, Kendall se jactaba de que tenía "el cuerpo de una estrella del deporte" y que estaba "construida para esta m**rda".

Kendall Jenner es amante de los deportes

"Cuando se trata de deportes, me gusta ganar", dijo en el episodio de 2021. "Mi papá siempre tuvo tanta fe en Kylie (Jenner) y en mí cuando se trataba de ser atléticas. Crecimos como niñas de papá con esos genes olímpicos, así que las Jenner, simplemente lo tenemos en nosotros".

Excepto, al parecer, cuando se trata de snowboard. Pero bueno, no todos podemos ser perfectos, ¿verdad? Kris Jenner agregó que sus hijas eran "competitivas" y que era "muy divertido verlas y lo serias que son" para ganar.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, además de casi romperse algunas extremidades en las pistas, Kendall Jenner rompió Internet el mes pasado durante su viaje invernal a Aspen con una sesión de fotos improvisada. Pero entonces, ¿quién no se viste para la nieve con un diminuto bikini negro, gafas de sol y botas afelpadas?

