Mira a Harry Styles desnudarse y bailar en su nuevo video musical "As It Was"

Harry Styles lanzó el video musical de su nuevo sencillo "As It Was" el 31 de marzo. En el video, Harry salió a bailar mientras vestía un mono rojo que brillaba con lentejuelas rojas. Mostró sus movimientos en un tocadiscos gigante y en algunas calles de ladrillo de la ciudad, cantando en el coro: "En este mundo, solo somos nosotros / Sabes que no es lo mismo que antes".

En un momento, Harry se desvistió y se quedó con un par de pantalones cortos escarlata, adoptando un guardarropa completamente rojo en el video musical.

Aparentemente, también hizo referencia a su relación con Olivia Wilde en la letra, "Deja América, dos niños, síguela". (Olivia comparte sus hijos Otis y Daisy con su ex Jason Sudeikis).

Antes de lanzar esta nueva canción al mundo, Harry se burló de su llegada en las redes sociales. El 28 de marzo, Harry publicó una imagen del video musical. La foto mostraba a Harry Styles de espaldas a la cámara hacia un pasillo.

Naturalmente, los fans acudieron a la sección de comentarios para reaccionar ante el anuncio. Un usuario escribió: "NO PUEDES TIRARNOS ESTO SIN ADVERTENCIA". Mientras que otro exclamó, "ESTÁ PASANDO".

Y digamos que después de que sucedió, seguramente no decepcionó. El debut de la canción marca el primer lanzamiento del próximo álbum del ex One Direction, Harry's House.

Como informamos en La Verdad Noticias, el 23 de marzo, Harry sorprendió a los fanáticos al anunciar la inminente llegada de su tercer álbum de estudio. Lanzó un tráiler de álbum que mostraba tomas de personas y lugares que iban desde una calle de la ciudad hasta un teatro vacío.

La colección de 13 canciones se lanzará el 20 de mayo. Y aunque nos encantaría que el álbum saliera antes, nos complace que Harry continúe tratando a las personas con amabilidad y con nueva música.

Además de este proyecto, Harry Styles compartió en Instagram que agregó más fechas a su Love On Tour, que llegará a los escenarios del Reino Unido, Europa y América del Sur a partir del 11 de junio.

