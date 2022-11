Minnie West recuerda a Amparín Serrano en el que habría sido su cumpleaños 57

Con las frases “Estás en todos lados” y “A ver quién te encuentra en el siguiente vuelo. Te amo”, la actriz y productora Minnie West , hija de Amparín Serrano recordó a su mamá al compartir imágenes de la creadora de la marca Distroller, quien falleció el pasado 12 de agosto.

Este 31 de octubre, Amparín habría cumplido 57 años y, aunque ya no está físicamente, el amor incondicional de su hija mantiene su memoria viva con las incontables muestras de cariño con las que expresa su duelo a través de distintas publicaciones que ha hecho desde entonces en sus redes sociales.

Para no dejar pasar que este 31 de octubre Amparín habría cumplido 57 años, su hija Minnie West hizo una nueva publicación con un video en el que canta una canción, además de una serie de fotografías y un largo mensaje con palabras llenas de amor para su mamá.

“Fletzo: otra vez yo… hoy hubieras cumplido años. Odiabas tu cumpleaños pero sé que estás en Distropolis des cumpliendo años como a ti te rayaría. Mucha gente me escribe ‘que ya te deje descansar’ bueno.. la gente que te conoció sabemos que el descanso no es lo tuyo.

“Así que, por lo pronto, yo seguiré recordándote ya sea con videos tontos, intentar hacer tikteeeks (que se que este hubieras querido hacer) o canciones, pero teniéndote presente siempre... siempre! La vida no es igual sin ti y esa es una realidad difícil de enfrentar! Te amo más que a nadie. Feliz des cumpleaños hasta donde estés, mancuerna”, escribió Minnie junto al carrusel de imágenes.

Desde finales de agosto, Minnie West afirmó a través de sus redes sociales que ya estaba recibiendo ayuda profesional para atravesar la etapa del duelo por la muerte de su mamá y explicó a sus seguidores conceptos que su psiquiatra le explicó para que entendiera de una mejor manera todo lo que ha enfrentado.

“El psiquiatra me dijo que estoy viviendo algo llamado ‘simbiosis’, como si separaras a unas siamesas y una no sobrevive, la otra vive pensando que no puede vivir porque se murió la mitad de ella”, explicó en una publicación en su cuenta de Instagram la actriz de 29 años.

Sin embargo, hace unos días, ella misma confirmó que lo hecho hasta el momento no había sido suficiente, por lo que había tomado la decisión de internarse en una clínica psiquiátrica, pues estaba muy al pendiente de su salud mental.

