Mindy Kaling estaba asustada por estar embarazada en medio de la pandemia

Mindy Kaling se sinceró esta semana sobre quedar embarazada en medio de la pandemia de coronavirus, que para ella fue increíblemente aterradora. En su cuenta oficial de Instagram se tomó un momento de su tiempo el viernes por la noche para agradecer a todos sus fans y seguidores por sus "amables palabras" en medio de su embarazo.

La estrella anunció que había recibido a su segundo hijo, sin embargo, admitió a sus seguidores que a veces daba un poco de miedo. Mindy Kaling dijo en la publicación, "estar embarazada durante la pandemia fue un poco aterrador".

Sin embargo, dice que realmente aprendió a apreciar a sus médicos, enfermeras y otros profesionales médicos que arriesgan sus vidas para ayudar a las personas necesitadas. La ex- estrella de The Office continuó diciendo que su hijo, Spencer, está bien y que su hermana lo ama (y sus juguetes).

Mindy Kaling es madre por segunda vez

Algunas de sus compañeras de la industria del entretenimiento la felicitaron por la llegada de su bebé, incluidas personas como Angela Kinsey, Lena Dunham, Niecy Nash, Mandy Moore y más. Además, en su historia de Instagram compartió que ahora estaba en el club de dos niños.

Los fanáticos de Mindy Kaling saben que ella anunció la gran noticia en medio de su aparición en The Late Show With Stephen Colbert el jueves por la noche. En medio de su conversación con Stephen Colbert, Kaling dijo que acababa de dar a luz a su bebé el 3 de septiembre.

Mindy Kaling recibe a su segundo hijo el 3 de septiembre de 2020

Hasta ahora, no está muy claro quién es el padre, pero ella había mencionado anteriormente la idea de hacer crecer a su familia en el libro que lanzó recientemente, Nothing Like I Imagined. Si bien ama a su familia y le encanta hablar de ellos, Mindy Kaling dijo que no hablará con sus hijos sobre su padre hasta que tengan la edad suficiente.

No se lo contó a su hija, explicó Mindy Kaling, por lo que tampoco se lo contará al público. La actriz dice que sus hijos son su prioridad y tiene la intención de mantenerlo en silencio en la esfera pública al menos hasta que sus hijos lo sepan.

Mindy Kaling dice que la gente a menudo se sorprende cuando ella no habla mucho sobre su vida personal, particularmente la relacionada con sus hijos, considerando que es tan abierta y honesta en sus cuentas de redes sociales.

