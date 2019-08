Mina de TWICE regresa a Corea tras problemas de salud (VIDEO)

A principios del mes de julio se anunció que Mina, miembro de la agrupación de K-Pop, TWICE, no participaría en la gira mundial de la banda nombrada: Twicelights.

Todo esto se derivó al hacer de conocimiento público que la joven estaba atravesando por un caso de ansiedad extrema. La casa productora del grupo se dio a la tarea de publicar un comunicado en el que aclaraban que hasta el momento no se había podido diagnosticar con precisión la afección de la cantante.

No obstante, señalaron que lo más importante para ellos era cuidar la salud de la cantante, manteniéndola en constante supervisión médica; por esta razón, decidieron que Mina no se presentaría durante una temporada con la girl band hasta que estuviera totalmente recuperada de sus padecimientos.

Los productores de TWICE señalaron en aquel comunicado:

"Mina está luchando contra la ansiedad extrema y la inseguridad para actuar en el escenario. Hemos decidido que la condición actual de ella requiere tratamiento adicional, medidas profesionales y suficiente descanso", concluye la publicación.

No obstante, este 01 de agosto, Mina fue vista junto a su madre regresando a Corea. En un video publicado por la prensa, se ve a la joven utilizando un sombrero que imposibilitaba que los presentes pudieran ver su rostro.

Caminando cabizbaja y con notorio estrés, la interprete nunca se apartó de su mamá y sus agentes de seguridad, quienes la cuidaron en todo momento durante su traslado del aeropuerto hasta el vehículo que la llevaría rumbo a casa.

Cuando se preguntó sobre su regreso, la agencia JYP Entertainment aseguró que el regreso de Mina a Corea no se debía a ninguna razón en particular y mucho menos a alguna actividad con TWICE.

Para los fans y la prensa preocupados por el regreso de la joven a los escenarios, la fuente de la agencia declaró:

“Compartiremos actualizaciones si hay algún cambio con respecto a la agenda de Mina en el futuro”.

