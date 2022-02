Mimi de Flans recordó cuando fueron acosadas por un conductor de TV

Mimi integrante del grupo Flans, ha compartido su opinión acerca del acoso que sufrieron por parte de un conductor de un programa chileno, después de unos años ha tomado relevancia este incomodo momento.

En el video se puede ver que el presentador de un programa de televisión incomodó a las cantantes, pues inició tomando a Mimi de la cintura y después confundió el nombre de las integrantes del famoso trío de los ochentas.

Fue en TikTok donde se hizo viral este clip, y fue hasta este momento que la cantante comentó al respecto, confirmó que sí sintió que les faltaron el respeto e invitó al público a defenderse, como ellas en su momento, pues “nadie te debe faltar el respeto”.

Mimi tomó un espacio de su programa “Sale el Sol” para comentar acerca del acoso que vivieron, agregó que en ninguna época las personas deben dejar que las traten así y aplaudió a las mujeres y hombres que no lo permiten.

La cantante también comentó

“¡Qué poca abuela! No lo tengo tan presente, no me acuerdo del momento, pero la onda aquí es que no hay que permitirlo”