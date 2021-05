El periodista Alex Kaffie dio a conocer en sus redes sociales que hoy, viernes 28 de mayo, es el último programa de ‘Mimí Contigo’ en el horario de las 4:30pm (Hora CDMX). Para llenar dicho espacio dentro de la programación de Azteca Uno, los ejecutivos del Ajusco han decidido extender la duración de la emisión de ‘Ventaneando’.

A inicios de esta semana, Sandra Smester, la nueva EVP and Content Chief Officer de TV Azteca anunció que la televisora sufriría algunos cambios en su programación, lo cual despertó rumores de la salida del aire de ‘Mimí Contigo’, quien desde su estreno en marzo del presente año ha tenido bajos niveles de audiencia.

El programa liderado por Mimí, ex integrante de Flans, no pudo conquistar al público televidente.

Todo parece indicar que la conducción de la ex integrante de Flans no ha sido del agrado del público, e incluso algunos cibernautas la han acusado de no prepararse para su programa. Sin embargo, no todo está perdido para la cantante ya que TV Azteca podría mover la emisión del show para los fines de semana, además de cambiar de productor.

De esta manera y a partir del lunes 31 de mayo, la emisión liderada por Pati Chapoy competirá directamente con ‘De Primera Mano’. Cabe destacar que esta decisión llama la atención pues es bien sabido que la responsable de Ventaneando y el periodista Gustavo Adolfo Infante, titular del programa de Imagen Televisión, tienen una fuerte enemistad.

Carmen Múñoz le dio rating a Mimí Contigo

Por su contagio de COVID-19, Mimi tuvo que ausentarse del programa quedando Carmen Muñoz en su lugar.

Un dato curioso de esta emisión es que a los pocos días de su estreno se reveló que Mimí había dado positivo a la prueba de coronavirus, e incluso se rumoró que había contagiado a Enrique y Alejandra Guzmán, quienes habían sido los artistas invitados del primer programa.

Dicha situación provocó que la ex Flans se ausentara del programa y que Carmen Múñoz entrara en su lugar. Tras haber presentado un bajo rating, la presencia de la hoy conductora de Al Extremo elevó los niveles de audiencia de la emisión. Asimismo, el público televidente pedía que Carmen se quedará como titular fija y que dejaran fuera a Mimí.

¿Dónde puedo ver Ventaneando?

El programa liderado por Pati Chapoy desde hace 25 años destaca por ser pionero y líder en la investigación periodística sobre el mundo del espectáculo.

Ventaneando se transmite de lunes a viernes por la señal de Azteca Uno en punto de las 3pm (Hora CDMX). Sin embargo y tomando lo que te hemos informado en La Verdad Noticias con anterioridad, la emisión extenderá su horario una hora más a partir del próximo 31 de mayo, finalizando así a las 5:30pm.

La emisión vespertina de TV Azteca acaba de celebrar su 25 aniversario y tras el paso de varios conductores durante el tiempo que ha estado al aire, la alineación actual está conformada por Pati Chapoy, Pedro Sola, Daniel Bisogno, Rosario Murrieta, Linet Puente y Ricardo Manjarrez.

¿Veías el programa de Mimí Contigo? SI 0% = 2?'active':''"> = 4?'active':''"> = 6?'active':''"> = 8?'active':''"> = 10?'active':''"> = 12?'active':''"> = 14?'active':''"> = 16?'active':''"> = 18?'active':''"> = 20?'active':''"> = 22?'active':''"> = 24?'active':''"> = 26?'active':''"> = 28?'active':''"> = 30?'active':''"> = 32?'active':''"> = 34?'active':''"> = 36?'active':''"> = 38?'active':''"> = 40?'active':''"> = 42?'active':''"> = 44?'active':''"> = 46?'active':''"> = 48?'active':''"> = 50?'active':''"> = 52?'active':''"> = 54?'active':''"> = 56?'active':''"> = 58?'active':''"> = 60?'active':''"> = 62?'active':''"> = 64?'active':''"> = 66?'active':''"> = 68?'active':''"> = 70?'active':''"> = 72?'active':''"> = 74?'active':''"> = 76?'active':''"> = 78?'active':''"> = 80?'active':''"> = 82?'active':''"> = 84?'active':''"> = 86?'active':''"> = 88?'active':''"> = 90?'active':''"> = 92?'active':''"> = 94?'active':''"> = 96?'active':''"> = 98?'active':''"> = 100?'active':''"> NO 0% = 2?'active':''"> = 4?'active':''"> = 6?'active':''"> = 8?'active':''"> = 10?'active':''"> = 12?'active':''"> = 14?'active':''"> = 16?'active':''"> = 18?'active':''"> = 20?'active':''"> = 22?'active':''"> = 24?'active':''"> = 26?'active':''"> = 28?'active':''"> = 30?'active':''"> = 32?'active':''"> = 34?'active':''"> = 36?'active':''"> = 38?'active':''"> = 40?'active':''"> = 42?'active':''"> = 44?'active':''"> = 46?'active':''"> = 48?'active':''"> = 50?'active':''"> = 52?'active':''"> = 54?'active':''"> = 56?'active':''"> = 58?'active':''"> = 60?'active':''"> = 62?'active':''"> = 64?'active':''"> = 66?'active':''"> = 68?'active':''"> = 70?'active':''"> = 72?'active':''"> = 74?'active':''"> = 76?'active':''"> = 78?'active':''"> = 80?'active':''"> = 82?'active':''"> = 84?'active':''"> = 86?'active':''"> = 88?'active':''"> = 90?'active':''"> = 92?'active':''"> = 94?'active':''"> = 96?'active':''"> = 98?'active':''"> = 100?'active':''">

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Fotografías: Redes Sociales