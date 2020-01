Millie Bobby sorprendió a sus fans a través de una dura reflexión de fin de año

Millie Bobby Brown mejor conocida por su interpretación de “once” en la serie de Netflix “Stranger Things”, sorprendió a sus seguidores de Instagram a través de una polémica reflexión hacia la industria del entretenimiento, con la cual trabaja aproximadamente hace cuatro años.

Recordemos que Millie ha sido duramente criticada por su particular forma de vestir y arreglarse, debido a que muchos consideran que su “forma” la hace aparentar un mayor número de años, y recordemos que esta actriz tiene apenas 15 años de edad.

Quizá como respuesta a estas fuertes críticas que recibió durante el 2019, recientemente esta joven actriz compartió con sus seguidores de Instagram un tierno mensaje acerca de la aceptación física y del reconocimiento de la belleza propia.

MILLIE BOBBY CRITICA FUERTEMENTE A LA INDUSTRIA DEL ENTRETENIMIENTO

En esta ocasión Millie sorprendió a sus más de 31 millones de seguidores en esta misma plataforma, a través de una “complicada” reflexión hacia el mundo de la actuación. En específico mencionó:

“Es difícil con las inseguridades y ser joven en una industria tan crítica, pero creo en el amor propio y el cuidado es lo que busco como persona. Sé tú, en lo más absoluto, sin filtro y real. Siempre y para siempre”

EL TRISTE RESULTADO DE LA FAMA PARA MILLIE BOBBY BROWN

A pesar de que Millie se encuentra trabajando para la industria del entretenimiento desde el año 2013 en la serie “Once Upon a Time in Wonderland”, la verdad es que su fama no la obtuvo hasta su participación en “Stranger Things”.

Una interpretación que la ha colocado por completo bajo el ojo público. Y a pesar de haber sido criticada por su forma de vestir, muchas la consideran como una referencia en cuanto a la moda y estilismo de las nuevas generaciones.

Es claro que Millie ha llevado de una excelente manera las críticas y ha demostrado tener la madurez necesaria para enfrentar todos los problemas que el mundo de la actuación y la fama puedan traer.

