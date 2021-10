Millie Bobby Brown y Charlie Brown han saltado a la fama desde la interpretación de Millie como Eleven en el programa de Netflix "Stranger Things" (serie de ciencia ficción y terror). De hecho, el programa le otorgó varios premios, como MTV Movie & TV Awards, Saturn Awards, Screen Actors Guild Awards, Teen Choice Awards, etc.

Además, la hermana de Charlie hizo su debut en la pantalla grande con la película "Godzilla: King of the Monsters" en 2019. Interpretó uno de los papeles recurrentes de Madison Russell. Algunos de sus otros proyectos populares son Godzilla vs. Kong, Grey 's Anatomy, Intruders, Once Upon a Time in Wonderland, Modern Family y mucho más.

Si deseas conocer más acerca de quién es Millie Bobby Brown, a continuación La Verdad Noticias te comparte las fotos de Millie y su hermano Charlie así como la edad y su pasatiempo favorito del hermano mayor de la actriz.

Fotos de Millie Bobby Brown y Charlie Brown

Las fotos de Millie Bobby a lado de su hermano Charlie demuestran el gran afecto y cercanía que tienen ambos hermanos.

Fotos de Millie Bobby Brown y su hermano Charlie

¿Cuántos años tiene Charlie Brown hermano de Millie Bobby Brown?

Edad del hermano de Millie Bobby Brown

Charlie Brown nació en 1999, actualmente tiene 22 años y es estudiante de inglés. Es reconocido como el hermano mayor de la actriz británica. Conoce dónde viven Millie Bobby Brown y su hermano actualmente.

¿Qué le gusta hacer a Millie Bobby Brown?

Pasatiempos de Millie Bobby Brown

Por medio de las redes sociales de Millie Bobby, se puede ver que le encanta las artes marciales y golpear costales de boxeo. También le encanta ver el programa de las Kardashians, ella ama el programa, pero le da pena admitirlo. De hecho, ella misma dice que es un gusto culposo y que no se pierde ni un solo capítulo. Millie Bobby Brown y Charlie Brown comparten sus pasatiempo juntos cuando las grabaciones se lo permiten.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!