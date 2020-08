Millie Bobby Brown publicó un TikTok sin maquillaje

Obtuvo largas extensiones rubias para poder coincidir con su perro, no menos, hizo videos instructivos sobre el cuidado de la piel e incluso lanzó otra colaboración de joyería con Pandora. Sí, ha estado bastante ocupada, pero parece que ahora se está tomando un tiempo para descansar.

Esta semana, la estrella de 16 años acudió a TikTok para publicar un video en donde está haciendo un lipsync sobre el coprotagonista de Stranger Things, Noah Schnapp, utilizando el sonido TikTok del usuario @trendyfansounds "Noah Used My Audio".

Para la interpretación de Millie Bobby Brown, ella se sienta en lo que parece una escalera en donde muestra su cabello recogido en una cola de caballo, un par de marcos transparentes y los huggies de perlas Linger que también usaba con su conjunto de esmoquin canadiense.

Los que la conocemos, sabemos que Millie Bobby Brown ha dominado el look de quédate en casa, por lo que su versión acogedora no es una sorpresa, pero lo que quizás sea más refrescante es verla con la cara limpia y fresca. Mostrando su piel lozana y juvenil, Millie decidió saltarse por completo el maquillaje para el TikTok y le está funcionando. Millie tiene su propia línea de productos de belleza, llamada Florence by Mills, que solo confirma su impecable look sin maquillaje.

En estos días y situación, cuando las celebridades rara vez salen a pasear a sus perros sin glamour y mucho menos publicar su propio video en las redes sociales, es refrescante y reconfortante saber que la normalidad aún existe.