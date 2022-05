Millie Bobby Brown: las altas y bajas en la carrera de la joven actriz

Un repaso por la carrrera de la estrella de 'Stranger Things'

Bien dicen que todo éxito viene acompañado de un duro trabajo y varios problemas de por medio, tal como ha sucedido con la joven actriz Millie Bobby Brown.

Su escalonado éxito en la industria hollywoodense vino acompañado de traumas psicológicos, cambios físicos y daño en su autoestima.

La actriz que recientemente cumplió los 18 años, está segura que su carrera podrá salir a flote sobretodo después de los terribles momentos por los que ha pasado.

A sus cortos 18 años la popular actriz ha sido expuesta a la presión mediática de los medios y a los constantes comentarios de las redes sociales.

Nacida en Marbella, España, la chica tuvo que abandonar su lugar de origen e instalarse junto a su familia en Bournemouth, Inglaterra.

Tomando clases de actuación desde muy pequeña, sus profesores vieron el potencial y le recomendaron a sus padres una mejor preparación en una escuela de Hollywood.

Dicho sacrificio rendiría frutos, pues no llevaba ni siquiera un año de clases cuando fue convocada para sumarse Once Upon a Time in Wonderland, una serie clase B en la que estuvo en tan solo dos capítulos.

Aunado a todo ello, Millie tenía que enfrentar sus condiciones de salud, pues desde nacida le fue detectado un problema en la audición.

Como todo sacrificio, sus padres comenzaron a endeudarse, teniendo que tomar préstamos hasta que llegó un momento en el que no podían hacerle frente a las cuotas, y esto hizo que empezaran a vender muebles y distintos bienes.

En medio de tanta presión, la actriz estuvo a punto de tirar la toalla y abandonar sus sueños en el cine, sin embargo llegó el golpe de suerte: la convocaron para Stranger Things, el resto es historia.

Este año Millie cumplió los 18 y precisamente confesó a raíz de que se volvió mayor de edad también aumentó el acoso.

Desde niña estuvo expuesta a la presión de las cámaras y aunque sabía que era parte del proceso, dicha situación afectó su estabilidad emocional.

Actualmente Millie Bobby Brown forma parte de producciones como Enola Holmes, Godzilla vs. Kong y desde luego la popular 'Stranger Things', serie que aterrizó a Netflix con su cuarta parte.

