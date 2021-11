Millie Bobby Brown en Godzilla vs Kong interpreta a la activista Madison Russell en la película. Las batallas son épicas en la gran pantalla pasará a la historia como una de las inolvidables.

La pareja de monstruos comparte cartel con los actores Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Eiza González, Kyle Chandler y Demián Bichir. Para ellos participar en una producción hecha casi en su totalidad por computadora resulta un gran reto.

“Es que no tienes referencias, nadie a quien mirar ni algo que sentir”, cuenta Millie Bobby Brown acerca de su experiencia en el set. Como activista se ha declarado una acérrima defensora de Godzilla, al que define como un “incomprendido”.

Cuánto ganó Millie Bobby Brown en Godzilla vs Kong

Millie Bobby Brown en Godzilla vs Kong dijo que fue una gran experiencia

Por debut en la pantalla grande con “Godzilla: The King of The Monsters”, la intérprete habría recibido una suma que oscila el millón de dólares.

Con solo 16 años, la actriz y modelo Millie Bobby Brown quién presumió cuespazo en Instagram, ha cosechado una enorme fortuna por su participación en la popular serie de Netflix, “Stranger Things”. Pero luego que esta impulsara su carrera, también ha colaborado con reconocidas marcas.



Críticas a Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown arrojó decepciones en la película Godzilla vs king Kong

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, Millie Bobby Brown, famosa actriz de Stranger Things, estuvo en la película de Godzilla vs. Kong y su papel arrojó más decepciones que elogios.

¿Sobró su presencia? su participación en la película Godzilla vs. Kong generó mucha expectativa y fue analizada con lupa. Aunque los fans celebraron su aparición como Maddison Russell, también se preguntaron si su actuación estuvo de más por la clase de rol que cumplió en la trama.

Trailer de Godzilla vs Kong

Godzilla y Kong, dos de las fuerzas más poderosas de un planeta se enfrentan

En el trailer de la plataforma YouTube Godzilla y Kong, dos de las fuerzas más poderosas de un planeta habitado por aterradoras criaturas, se enfrentan en un espectacular combate que sacude los cimientos de la humanidad.

Monarch se embarca en una misión de alto riesgo y pone rumbo hacia territorios inexplorados para descubrir los orígenes de estos dos titanes, en un último esfuerzo por tratar de salvar a dos bestias que parecen tener las horas contadas sobre la faz de la Tierra.

Ahora conoces la participación de Millie Bobby Brown en Godzilla vs Kong, película que generó mucha expectativa en su momento.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy.