Millie Bobby Brown deja a un lado a "Eleven" para su nuevo proyecto

La joven actriz Milly Bobby Brown ha logrado posicionarse como una de las actrices juveniles más cotizadas tras su participación en la exitosa serie original de Netflix “Stranger Things” en la cual interpreta a “Eleven” por lo que los fans no pueden esperar a verla de nuevo en la próxima temporada de la serie, la cual llegará a la plataforma el próximo 4 de julio.

Aunque gracias a la serie goza de un gran éxito, este no es su único proyecto, pues se acaba de confirmar su participación en una nueva película.

¿Cómo se llama la película?

Se trata de “The thing about jellyfish” la cual será una adaptación cinematográfica de la novela del mismo nombre creada por la escritora Ali Benjamin, y de la cual se adquirieron los derechos de producción en el año 2017.

“The thing about jellyfish” contará la historia de Suzy Swanson y su amiga Franny Jackson. Donde las cosas se ponen feas cuando Suzy recibe la trágica noticia de que su amiga Franny murió ahogada, lo que le causa un gran impacto al personaje, ya que no puede aceptar la realidad del hecho, pues sabia de sobras que Franny era una excelente nadadora.

Tras el lamentable hecho Suzy se recluye de todo con tal de encontrar la verdadera razón de la muerte de su amiga, pues en un intento por darle sentido a su vida, establece todo su tiempo para averiguar que sucedió realmente, llegando al punto de las medusas, a las cuales culpa en un principio por la muerte de Franny.

Así mismo esta película da una enseñanza sobre el amor y el valor que se da a las personas, pues Suzy al descubrir la relación con las medusas emprende un largo viaje con el objetivo de descubrir la verdadera causa del fallecimiento de su querida amiga.

“The thing about jellyfish” contara con la participación de Millie Bobby Brown, además de incluir a grandes actrices como Reese Witherspoon y Bruna Papandrea, aunque aún no se sabe la fecha exacta del estreno, ya es una cinta muy esperada.

