Millie Bobby Brown admite que no ha visto nada de DC, Harry Potter o Marvel

La actriz de Stranger Things, Millie Bobby Brown, reveló en una nueva entrevista que no ha visto ni una sola cinta de Star Wars. Pero eso no es todo, la actriz de 17 años también confesó que no se siente atraída por las películas de Marvel, DC o Harry Potter.

"Nunca he visto una película de Marvel, nunca, y nunca he visto una película de DC. Noticias, lo sé", dijo Brown a Josh Horowitz de MTV News. Francamente, ¿quién puede culparla? Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, ella es una actriz muy ocupada.

“No es (lo mío) pero estoy abierto a ello. Me gusta más Diario de una pasión. No estoy loca por las películas románticas, pero creo que me atraen más”. Luego agregó: "Nunca he visto Harry Potter. Tengo varios amigos que solo me miran y me preguntan '¿Cómo?' y yo digo 'No lo sé'".

Durante la entrevista Millie Bobby Brown también mencionó una película que recientemente vio, la cinta de 2004 ‘Closer: llevados por el deseo’ protagonizada por Natalie Portman, Jude Law, Julia Roberts y Clive Owen. No todos podemos decir que lo hemos visto, ¿verdad?

Millie Bobby Brown también hablo sobre Stranger Things

Hay otra razón por la que Brown no ha estado viendo las mismas películas que muchos de nosotros, y es que está activamente haciendo algo muy popular llamado Stranger Things. De hecho, la actriz también aprovechó la entrevista para hablar un poco sobre la serie.

"Stranger Things es algo que me emociona, incluso cuando esta cerca de su final, aunque no me gusta pensar en eso. Es como mi casa. Cuando voy y hago una película es como 'Está bien, lo haré y luego regresaré a casa a Stranger Things, es donde pertenezco'", finalizó Brown.

