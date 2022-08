Millie Bobby Brown ¿Se casó en secreto? Este detalle lo comprueba

Millie Bobbie Brown es una de las pocas actrices que pueden presumir que alcanzó el éxito desde que era sumamente joven y es que, desde que la celebridad inglesa era apenas una niña, fue descubierta por un agente de Hollywood, cuando ella aún iba a la escuela, lugar donde desarrolló grandes habilidades para la actuación, el canto y el baile.

Hay que destacar que antes de llegar a la serie que le daría fama mundial, la joven estrella pasó por producciones como Once Upon A Time in Wonderland, America Intruders y en Modern Family.

Finalmente, Bobbie Brown fue seleccionada para el elenco original de la serie más famosa de Netflix, Stranger Things, donde se llevó nada más y nada menos que el rol protagónico.

Como es natural, miles de personas vieron crecer a la pequeña Millie, quien más temprano que tarde se convirtió en la atractiva jovencita que logró robarse el corazón del hijo de Bon Jovi: Jake Bongiovi, con quien se le vio llegar a la gala del programa de ficción.

¿Millie Bobby Brown se casó?

Millie Bobby Brown luce misteriosa sortija

La intérprete de Once recientemente, logró paralizar a la farándula estadounidense, luego de que se le vio en las calles de Nueva York, junto a su novio; sin embargo, algo resaltó en ella y es que, la joven celebridad llevaba una discreta sortija en su dedo anular, sitio donde es bien sabido, se colocan los anillos de compromiso y los de matrimonio, por lo que rápidamente comenzaron las especulaciones de una posible boda secreta.

Por si fuera poco, justo detrás de ella, se encontraba Jake, pero debido a que él iba cargando una pequeña caja de cartón, no se puede apreciar sí él también cuenta con su propia sortija.

¿Qué está sucediendo con la actriz?

Millie Bobby Brown con su novio

Aunque también existe la posibilidad de que este anillo no sea de matrimonio, sino de promesa y es que, Millie apenas tiene 18 años de edad, mientras que su novio, tiene 20, por lo que sí se podría descartar la teoría de una unión de dicha magnitud entre ambos.

Cabe destacar que es difícil predecir cuándo comenzó la relación de Jake y Millie, se sabe que fue en junio del 2021, cuando la pareja publicó su primera fotografía juntos, aunque en la descripción de la misma se pueden leer las palabras: "Bff", lo que significa: "Best Friend Forever" o "Mejores amigos" en español, lo que explica que, lo que comenzó como una amistad, rápidamente evolucionó a amor, ya que, meses después confirmaron su noviazgo en otra publicación de Instagram.



