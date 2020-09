Millie Bobby Brown OLVIDÓ su acento inglés después de Stranger Things

Millie Bobby Brown se acostumbró tanto a actuar con acento estadounidense como Eleven en Stranger Things, que ha tenido que aprender a hablar como una británica de nuevo.

Millie está a punto de interpretar a Enola Holmes, la hermana menor menos conocida del detective Sherlock de Arthur Conan Doyle, en la próxima película de Netflix. Pero la voz de Eleven se ha arraigado tanto en la actriz que ha sido mucho intentar volver a hablar con acento inglés.

"Durante los últimos cinco años he interpretado a un personaje estadounidense en Stranger Things y me resultó muy difícil ser británica en esto, a pesar de que soy británica", dijo a Radio Times. "Tuve que aprender a hablar de nuevo porque estoy tan acostumbrada a hablar con acento estadounidense".

La actriz nació en Inglaterra, pero su familia se mudó a Florida cuando tenía solo 8 años

Millie habló sobre Stranger Things 4

La tercera temporada dejó a los fanáticos preguntándose si Jim Hopper (David Harbour), el padre de Eleven, sobrevivió al final, solo para tener su respuesta en el primer avance de la temporada 4. Si bien la adolescente no reveló ningún spoiler, recientemente expresó sus esperanzas para su heroína. "Oh, Dios mío, ha pasado por tanto, solo espero que esté feliz", dijo la actriz de 16 años Glamour UK.

Siempre les digo a los hermanos Duffer (los creadores del programa): "¿Puede ella simplemente no sonreír como en una sola toma?" Me encantaría que su historia se completara como un buen final. "Confío tanto en los hermanos Duffer que será hermoso y me encantará sin importar lo que sea."

“Pero me encantaría que recuperara sus poderes porque es una heroína, es como una súper mujer en cierto modo. Y ella ama a Mike, quiero que se casen. Eso es lo que necesito. Necesito una escena de boda para Stranger Things, punto. "Eleven con un vestido de novia y ella diciendo:" Lo siento, me sangra la nariz. Es un vestido blanco. "¿No parece que encajaría?"

La temporada 4 de Stranger Things fue anunciada oficialmente a finales de septiembre de 2019, y de acuerdo con reportes su estreno podría postergarse hasta el primer trimestre de 2021 debido a la pandemia de coronavirus.