Milla Jovovich sí estaría dispuesta a volver a la franquicia de "Resident Evil"

Hablar de Milla Jovovich es también hablar de la franquicia de “Resident Evil”, la actriz y modelo logró catapultar su carrera actoral gracias a estas películas basadas en el famoso videojuego que lleva el mismo nombre y que también ha tenido gran éxito comercial.

Milla estuvo en la saga de cintas desde 2002 hasta 2017, donde la saga supuestamente terminó con “Resident Evil: The Final Chapter”. Sin embargo, la actriz de 45 años, reveló que a pesar de que su etapa en la película presuntamente ha terminado, ella sí estaría dispuesta a volver a la franquicia.

Durante una entrevista con el medio Comicbook, Jovovich, quien también ha aparecido en cintas como “El Quinto Elemento” y “El Regreso a la Laguna Azul”, explicó que “Resident Evil” ha sido una parte importante en su vida, y sí le gustaría poder volver de alguna manera, ahora que está preparando un reboot de la película de zombies.

“Resident Evil es una gran parte de mi vida, en tantos niveles diferentes. Era una gran admiradora del juego. Para empezar, eso es lo que me hizo querer estar en la película. Por eso, siempre me encantaría volver al universo de Resident Evil”, comentó.

Milla Jovovich agregó: “Creo que es un lugar muy divertido para estar, y es una gran realidad. Y, escucha, pasé la mitad de mi carrera en ese mundo. Me encantaría ser parte de él nuevamente. Sé que quienquiera que lo esté haciendo se lo pasará en grande, porque es un mundo muy divertido del que formar parte”.

Milla es recordada por protagonizar todas las películas inspiradas en la serie de videojuegos. Sin embargo, muchos fans si quisieran ver nuevamente a la actriz en el papel

Milla Jovovich no tuvo éxito con Monster Hunter

El director de todas las cintas de Resident Evil, Paul W. S. Anderson, ha confesado que su nueva apuesta es “Monster Hunter”, cinta que Milla también protagoniza y que hace poco llegó a algunos cines del mundo. Por lo que la actriz, también se está enfocando en esta nueva historia.

“Para mí, en los últimos años me he estado poniendo de todo corazón en Monster Hunter, porque ése es el próximo mundo en el que me gustaría sumergirme”, dijo la actriz a Comicbook.

Desafortunadamente “Monster Hunter” está muy lejos de llegar al éxito de “Resident Evil”, ya que la cinta no ha tenido buenas críticas por parte de los expertos y también fue vetada de China, ya que en una de las escenas hace una broma racista sobre ese país.

Mientras tanto, como te hemos revelado en La Verdad Noticias, “Resident Evil” volverá con todo en los siguientes años, ya que se está planeando un reboot de las películas, una serie live action y una serie animada. ¿Te gustaría ver nuevamente a Milla Jovovich en el papel de Alice Abernathy?

