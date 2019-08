Miley Cyrus y sus preferencias sexuales ¡INTENSO!

Miley Cyrus se ha visto envuelta en un sinfín de problemas luego de su ruptura con Liam Hemsworth, pues por una ocasión más ella fue vista con otra mujer, lo que desató de nueva cuenta los rumores que hay con respecto a sus preferencias sexuales. Sin embargo, esto no es una novedad.

Desde que Miley y Liam se conocieron en 2009, se supo que la relación de los jóvenes era un tanto compleja. De hecho ambos tenían planes de boda, pero solo se quedó en un deseo, ya que ellos terminaron su relación y cada quien hizo su vida con otras personas, aunque el ‘amor’ seguía vivo.

No obstante, regresaron en más de dos ocasiones lo que los llevó a que se convirtieran en una de las parejas favoritas del espectáculo, pues para muchos de sus seguidores, ellos estaban destinados a seguir juntos hasta el final. En diciembre del 2018 una sorpresa azotó a los medios de comunicación luego de manifestar que estaban casados, pero el final no fue tan feliz, luego de la intercesión de Kaitlynn.

“Nadie debería ocultar lo que realmente es, no importa su nombre o sexo", dijo Cyrus en una entrevista a sus 22 años.

La preferencia sexual que Miley ha tenido por ambos sexos, no es novedosa; pues ella ha dicho abiertamente que le gustan tanto los chicos como las chicas, pero prefiere no llamarles ‘bisexuales’; sabe que este gusto lo tiene desde los 14 años, cuando le confesó a su madre lo que realmente sentía.

"Recuerdo decirle a mi madre que admiraba a las mujeres de una manera diferente. Cuando ella me preguntó a qué me refería le dije 'las amo, las amo como amo a los chicos' y eso fue algo difícil de entender para ella. No quería que fuera juzgada".

Asimismo, en diversas ocasiones ha aparecido con chicas que forman parte de su vida, dejando en claro que su gusto está prácticamente reñido. Además se le ha visto más de una vez con mujeres lo que pone en alto que su decisión es totalmente libre.

“Estoy literalmente abierta a cualquier cosa que sea bajo consentimiento y que no involucre a animales ni a menores de edad. Todo lo que sea legal, estoy dispuesta a hacer”.

Cabe destacar que la joven ha generado polémica con tres mujeres diferentes a lo largo de su vida y aunque ambas son modelos; una de ellas es Zöe Kravitz, la otra es Stela Maxwell y actualmente con Kaitlynn Carter; aunque han ocurrido más pero al menos las más 'formales' han sido estas chicas.

