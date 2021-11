Miley Cyrus y su mensaje hacia los Grammy tras no recibir nominaciones

Miley Cyrus es una de las cantantes más importantes que hay a nivel internacional, y es que la famosa ha sabido conquistar el corazón de miles de fans, quienes la seguían desde que era Hannah Montana y hasta ahora.

Sin embargo, esta famosa, como muchos otros, nunca ha recibido un premio Grammy, y sus nominaciones han sido muy contadas a lo largo de su carrera.

Es por ello que este 2021, el quedar fuera de la lista de nominados de los Grammy, no pasó desapercibido para la cantante quien con Plastic Hearts hizo uno de los mejores álbumes de su carrera.

El mensaje de Miley Cyrus

La cantante ha sido nominada muy pocas veces a los Grammy

Fue a través de su cuenta oficial de Twitter, que la cantante compartió un artículo en el que se menciona a 30 artistas que nunca recibieron el mencionado galardón.

Es por que la famosa tuiteó la frase “En buena compañía”, haciendo referencia a que grandes leyendas tampoco ganaron el Grammy.

Miley Cyrus anfitriona de “Fiesta de Nochevieja”

Cyrus no recibió nominaciones este año

NBC anunció que Miley Cyrus, quien también estará en el Super Bowl Music Fest, será la anfitriona del especial de la cadena para sonar en 2022.

Titulada La fiesta de fin de año de Miley , la transmisión será producida por Lorne Michaels y co presentada por Pete Davidson . Se espera que en las próximas semanas se anuncien más invitados famosos y actuaciones musicales para la noche. Se transmitirá en vivo desde Miami la noche del 31 de diciembre de 10 p.m. a 12:30 a.m. ET

¿Qué piensas del mensaje de Miley Cyrus hacia los Grammy?, dinos tu opinión en los comentarios y síguenos en La Verdad Noticias para enterarte de todo sobre el mundo del espectáculo.

