Miley Cyrus y estrellas muestran su apoyo a Elliot Page tras declararse trans

Este martes, Ellen Page sorprendió a sus seguidores y celebridades al compartir en sus redes sociales que es transgénero y su nombre es Elliot Page. El actor enseguida sintió el amor de importantes artistas como Miley Cyrus

"Hola amigos, quiero compartir con ustedes que soy trans, mis pronombres son él y ellos mi nombre es Elliot", escribió en un extenso comunicado la estrella.

"Me siento afortunado de estar escribiendo esto. De estar aquí. De haber llegado a este lugar de mi vida...Me encanta ser trans...Y me encanta ser queer. Y cuanto más me mantengo cerca y abrazo por completo quien soy, cuanto más sueño, más crece mi corazón y más próspero”.

“Para todas las personas trans que lidian con el acoso, el odio, el abuso y la amenaza de la violencia todos los días: te veo, te amo y haré todo lo posible para cambiar este mundo para mejor”, continuó Elliot.

El actor de “Juno” y “The Umbrella Academy”, Elliot Page recibió muestras de cariño.

Miley Cyrus apoya a Elliot Page

Poco después de compartir su historia, Elliot Page recibió el aliento de su esposa Emma Portner. Además, el actor recibió el apoyo de Hollywood, incluido Netflix, que transmite su exitoso programa, Umbrella Academy.

Su mensaje incluyó más de 600 mil likes en menos de una hora, incluyendo el de algunos famosos como Lena Headey, Kate Mara y Taissa Farmiga.

A ellos también se sumaron mensajes de otras celebridades y empresas. Miley Cyrus, por ejemplo, escribió “Elliot Rules”, mientras que Jason Reitman añadió “Te amamos Elliot”. Ruby Rose, entanto, comentó: “Te quiero”.

Mark Hoppus apoyó al actor con las palabras: "Felicidades a Elliot Page. Nunca te conocí, no te conozco en absoluto, pero tú, tu compasión y tu valentía tienen mi amor y apoyo".

Dentro de los comentarios se pudo observar a Umbrella Academy, serie en donde participa el actor Elliot Page : "¡¡Muy orgullosa de nuestro superhéroe! ¡¡¡TE AMAMOS ELLIOT!!!".

Incluso Netflix se manifestó al respecto con las siguientes palabras: "¡Muy orgulloso de nuestro superhéroe! ¡TE AMAMOS ELLIOT! ¡No puedo esperar a verte regresar en la temporada 3!".

Te puede interesar: ¿Quién fue Ellen Page? todo lo que debes saber sobre el actor trans

El intérprete nominado al Óscar recibió diversas muestras de apoyo por parte de importantes celebridades y seguidores. ¿Crees que Elliot Page fue valiente al confesar que es trans? La Verdad Noticias quiere conocer tu opinión, déjanos tus comentarios.

¿Qué compromisos cumplió AMLO durante estos dos años de Gobierno? Síguenos en Google News y mantente informado.