Miley Cyrus y ‘She Is Coming’ es número 1 en iTunes en México

Miley Cyrus lanzó su EP o un álbum corto en el cual presentó seis nuevos temas que juntos dan un total de 19 minutos de música nueva.

Después de ser anunciado con bombo y platillo el nuevo material discográfico de Miley Cyrus, cumplió con las altas expectativas que ella misma generó.

Dentro de este tema destacan los temas “Mothers Daughter”, “The Most” y “Party Up The Street” que son temas muy tranquilos y baladas que tan bien le quedan a esta cantante.

Miley Cyrus

Por otra parte Miley Cyrus también regaló un tema muy Drag, junto a RuPaul, “Cattitude”, ya que es una de las principales activistas del grupo LGBT y fan del programa de RuPaul.