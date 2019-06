Miley Cyrus y Rupaul enloquecen a la comunidad LGBT con Cattitude

Miley Cyrus está siendo todo un éxito con su nuevo álbum She is coming, el cual salió a la luz este 31 de mayo, donde la cantante tuvo una colaboración con la dragga más popular de los últimos tiempos RuPaul

Vale la pena recordar que Miley Cyrus y RuPaul son grandes amigos, pues a inicios de la temporada número 11 de RuPaul Drag Race, Cyrus fue invitada a participar como jurado.

Incluso, fue el primer acercamiento que tuvimos de Miley Cyrus como el "regreso de Hannah Montana" pues fue ahí cuando un par de dragas interpretaron la canción Best Of Both Worlds, que hizo que se viralize un video de Miley Cyrus cantando dicha canción tras años de no hacerlo.

Sin duda, la comunidad LGBT son quienes están más emocionados por esta colaboración, pues ambos siempre han sido referente de apoyo a la diversidad sexual.

Miley Cyrus se vuelve a encontrar con el fabuloso RuPaul, pero en esta ocasión con una colaboración musical con Cattitude, nuevo sencillo, el cual se convierte en una de las colaboraciones las aclamadas del nuevo disco de Miley Cyrus.

Si Miley Cyrus y RuPaul se distinguen por algo en particular es por su extravagancia, tanto en su manera de ser y vestir, por lo cual los fanáticos no pueden esperar para verlos interpretar esta canción en vivo.

Ya sea en un programa de RuPaul, o en un concierto de Miley, la interpretación en vivo de esta canción es una de las más esperadas.

Asimismo, los fanáticos piden porque salga el Vídeo musical, pues seguro será una extravagante bomba.

Cattitude es una canción de estilo rap, que cuenta con un buen ritmo y buen rollo, que seguro pondrá a bailar a más de uno.

A demás muchos seguidores han especulado que está enviando también un me sale a su ex Nick Jonas con esta canción, pues en un momento le dice "lo siento Nick, pero he escuchado a Cardi”

