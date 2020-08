Miley Cyrus tuvo su primera vez con Liam Hemsworth y él no lo sabía ¡OMG!/Foto: Infobae

Saltando en el último episodio del podcast Call Her Daddy, Miley habló sobre un montón de cosas en una sincera entrevista, incluidas sus relaciones anteriores y la exploración de su sexualidad.

"Me atraían las chicas mucho antes de sentirme atraída por los chicos", explicó Miley al comienzo del episodio. "Cuando tenía 11 años, solía pensar que Minnie Mouse era súper sexy".

Bromeando sobre sus días en Hannah Montana, agregó: "Lo cual es tan bueno que terminé en Disney, así que mis oportunidades con Minnie aumentaron". La cantante de "Party In The USA" continuó revelando que su primera experiencia sexual fue con dos mujeres, y explicó que "pasaron la primera base".

Miley Cyrus perdió su virginidad con Liam Hemsworth

Pero cuando se le preguntó sobre su primera experiencia sexual con un chico, Miley dijo que perdió su virginidad con su ahora ex marido Liam Hemsworth después de conocerse en el set de The Last Song en 2009.

"No fui hasta el final con un tipo [hasta] los 16", dijo Miley. "No fue Nick Jonas. Pero terminé casándome con el chico, así que es una locura".

Sin embargo, Miley reveló que le mintió a Liam al comienzo de su relación, por lo que "no parecía una perdedora" e inventó una historia de que en realidad había perdido su virginidad con un amigo.

El único problema fue que ese mismo amigo terminó casándose con uno de los amigos de Liam y así, casi una década después de inventar la mentira, Miley tuvo que ser sincera.

"No podía pensar en nadie, así que inventé a alguien que conocía, pero nunca antes habíamos tenido sexo", dijo. "Su amigo terminó casándose con él, entonces él dijo, 'Ahora mi amigo se va a casar con alguien con quien te has enamorado'. Entonces, cuando tenía como 24, tuve que decir que mentí cuando tenía 16."

Ella agregó: "Fue una mentira a la que me aferré durante 10 años".

El resto del episodio de sexo positivo no tuvo ni un solo momento aburrido, y Miley continuó explicando que prefiere los juegos preliminares con mujeres y prefiere pensar en un pene como una forma de arte o escultura.

"Creo que las mujeres son mucho más atractivas", afirmó Miley. "Realmente no quiero mirar un pene por un largo período de tiempo. Así que definitivamente podría tener juegos previos más tiempo con una chica que con un chico".

Miley se ha declarado como una persona pansexual, por lo que aunque se casó con Liam, a los pocos meses engañó al actor con la influencer Kaitlynn Carter. Sin embargo, el romance de Cyrus con la joven de redes sociales no duró mucho tiempo/Foto: Los 40

"Realmente no quiero mirar un pene más de lo necesario", continuó. "No quiero que me quite la mirada".

Miley ahora se encuentra soltera nuevamente, después de anunciar sorpresivamente que terminó con el cantante Cody Simpson. No obstante, la artista ahora se ha enfocado en el lanzamiento de su nueva música y los fans esperan que Cyrus se de un tiempo consigo misma. ¿Crees que ahora que Miley y Liam están solteros intentarán regresar?