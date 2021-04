Miley Cyrus triunfa en el show de la NCAA con canciones de Queen y otros éxitos

Miley Cyrus ha pasado de ser la tierna Hannah Montana que cantaba sobre su doble vida, y canciones de pop, a convertirse en una verdadera estrella de rock con millones de aficionados, y la prueba de esto fue su reciente presentación en el Final Four de la NCAA

Tal y como lo hizo durante el Super Bowl, la cantante dio un concierto para los médicos de primera línea, y algunos fans también asistieron siguiendo las medidas de distanciamiento social.

Según la revista People, la ex Hannah Montana subió al escenario como toda una rockera, con chaleco negro, pantalones y botas “De cuero” que en realidad era vinilo, con cordones.

Miley Cyrus rompió el escenario con su show

Para seguir teniendo el “Look” y el estilo de estrella, la famosa interpretó canciones de estrellas de rock a nivel internacional, como lo son Queen, pues entro al escenario cantando “We Are The Champions” despues de salir de su camerino con unos lentes oscuros, y unos guantes negros en la mano.

A través de su cuenta oficial de Youtube, ya está disponible el clip de 17 minutos en el que vemos a la hija de Billy Ray Cyrus rockea en el evento deportivo.

La famosa se convirtió rápidamente en tendencia durante su participación en el evento deportivo, pues en Twitter lideró el ranking de temas más comentados del momento.

Miley Cyrus recuerda a Hannah Montana

Y es que aunque hoy en día es una estrella de rock internacional, la intérprete no se olvida de sus inicios como Hannah Montana pues hace unos días se cumplieron 15 años desde el estreno de la serie, y la famosa lo celebró con una carta para su alter ego.

¿Te gustó el concierto de Miley Cyrus en el FInal Four de la NCAA?, ¿Crees que la cantante le hizo justicia a Queen y a Blondie?

