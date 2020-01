Miley Cyrus tiene la PEOR canción del 2019 según la revista Forbes

Miley Cyrus es una reconocida cantante y actriz de origen estadounidense que destaca en la industria musical debido a su aparición en la exitosa serie de Hannah Montana y al constante éxito que sus canciones ha tenido a lo largo de su carrera artística.

Pero aunque la cantante sea considerada como una de las artistas musicales más influyentes del pop, esto no la excluye de tener pequeños fracasos con sus producciones discográficas y hoy se ha dado a conocer una terrible noticia para todos sus fanáticos.

Hace unos días se ha dado a conocer a aquellos artistas que no lograron convencer a los críticos de la revista Forbes, pues esta ha publicado el listado de las peores canciones que se estrenaron en el año 2019 y de la cual Miley Cyrus figura en la primera posición.

En la vergonzosa lista de las peores canciones lanzadas en el 2019 según Forbes figuran artistas como Kanye West, Katy Perry, Avril Lavigne, Liam Payne, Ed Sheeran y Taylor Swift pero ha sido Miley Cyrus quien destaca por adueñarse del primer lugar de este rank.

Para Forbes, la canción “Cattitude” que Miley Cyrus lanzó en colaboración con la famosa drag queen RuPaul se ha convertido en la peor canción del 2019 debido a que la letra es una de las peores que pudo haber escrito la intérprete del éxito “We Can't Stop”.

“Si nunca has escuchado esta abominación antes, no la reproduzcas, cierra tu laptop y lánzala en el cuerpo de agua más cercano para que la tentación no te gane. Si por cualquier circunstancia ya tuviste la mala suerte de escuchar este track, ya sabrás que la letra es más horrible que cualquier insulto existente” escribieron los críticos de Forbes.

La canción pertenece a su más reciente EP “She Is Coming” y la letra de la canción habla acerca del empoderamiento femenino, del cual Miley Cyrus es una fiel creyente pero parece que esta ocasión hablar del tema a través de su música no le ha funcionado.

