Miley Cyrus supera a Shakira con Flowers; canción dedicada a su ex

La cantante estadounidense Miley Cyrus consolida su regreso triunfal a la música con el lanzamiento de su octavo material discográfico, Endless Summer Vacation, que sale a la venta en marzo, a partir de un primer sencillo que ya se va posicionando entre los primeros puestos de las listas de éxitos.

Su canción Flowers, que da arranque a su nueva etapa artística, cuenta con un poderoso mensaje de amor propio y aunque va dedicada a su ex esposo, Liam Hemsworth, no se centra en reclamarle, sino en decirle que ella elige estar bien, porque se elige a ella misma.

Flowers es un éxito en las listas de popularidad

Flowers ya alcanzó el primer puesto en la lista iTunes de popularidad, así como el segundo puesto en Europa y el mundo de la misma plataforma digital. Así, Miley Cyrus supera en estas estadísticas a varios otros artistas de renombre, entre ellos Rihanna, Taylor Swift, Selena Gómez y hasta Shakira.

Y este último punto resulta de lo más llamativo, porque la canción de Shakira al lado de Bizarrap, Music Sessions #53, también es una melodía dedicada a un ex, en este caso, a Gerard Piqué, la diferencia es lo que las canciones dicen.

Mientras que Shakira se centra en aventar pedradas a su ex pareja y la nueva novia de él, Clara Chía, con frases como “Yo solo hago música. Perdón que te salpique” o “Tiene nombre de persona buena. Claramente, no es como suena”, la onda de Miley va por otro camino.

Tal vez te interese.- El poderoso mensaje detrás de Flowers de Miley Cyrus

Flowers y su mensaje de amor propio

Flowers y su mensaje de amor propio

“Puedo comprarme mis propias flores, hablarme durante horas, decirme cosas que tú no entenderías, llevarme a mí misma a bailar y coger mi propia mano”, lee la canción de Miley Cyrus, que fue lanzada el 13 de enero, el día del cumpleaños de Liam Hemsworth, con quien la cantante estuvo casada un par de años.

Se trata de un mensaje de empoderamiento y libertad, en que no le reclama a su ex, sino que le dice que no le necesita para ser feliz, porque con ella es suficiente, con el amor que se tiene y el aprecio que hace valorándose primero.

Incluso el video musical es un mensaje que lo representa y en que se ve a la cantante de 30 años divina presumiendo su escultural figura en lencería en la piscina, caminando con un vestido dorado, evocando a los antiguos dioses, e incluso dándose una ducha sin nada, sola pero no en soledad.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.