Miley Cyrus sufre ataque de pánico en el Summerfest

Miley Cyrus es el epítome de una estrella pop segura de sí misma, una artista en control, que ha aparecido en la pantalla y en los escenarios más grandes desde antes de que pudiera caminar y hablar.

Pero la cantante de "Wrecking Ball" también es como el resto de nosotros, y puede vivir momentos de pánico.

Durante su actuación el viernes pasado (17 de septiembre) en el Summerfest de Milwaukee , Cyrus, quien recientemente se puso una camiseta de Hannah Montana, pudo sentir un ataque de pánico arrastrándose sobre ella. En lugar de luchar contra él o huir, lo discutió con la audiencia.

Miley Cyrus habla de su ataque de pánico

Miley Cyrus vivió momentos de nostalgia al usar una camiseta de Hannah Montana

Gracias a la pandemia, Cyrus, y todos los demás artistas del planeta, está fuera de práctica, ciertamente cuando se trata de encenderlo ante decenas de miles de fanáticos de la música.

“Como todos los demás, durante el último año y medio he estado encerrado y aislado y es muy impresionante estar de vuelta en un lugar que solía sentirse como una segunda naturaleza. Estar en el escenario solía sentirse como en casa, y ya no lo es debido a la cantidad de tiempo que pasé en casa encerrada. Y esto es muy drástico ”, explicó Cyrus .

Estar atrapada en la crisis de salud, continuó, “fue alarmante y aterrador y salir de ella también es un poco aterrador. Así que solo quería ser honesto con cómo me siento. Porque creo que al ser honesto al respecto, me da menos miedo", dijo la cantante que cuenta con más de 146 millones de seguidores en su cuenta oificial de Instagram.

Miley y su historia con la ansiedad

Cyrus convirtió la ansiedad en triunfo, con un set que abarcaba toda su carrera y que incluía un puñado de versiones, incluyendo "Nothing Compares 2 U" de Prince y "Maybe" de Janis Joplin. A medida que se acercaba el final, Cyrus declaró que este era "el mejor concierto del mundo", según una reseña del programa, publicada por Milwaukee Journal Sentinel .

Tras su lanzamiento en 2020, el séptimo y más reciente álbum de estudio de Cyrus , Plastic Hearts, abrió en el número 2 en la lista Billboard 200 de todos los formatos y lideró la encuesta Top Rock Albums .

El segundo lugar en el Billboard 200 fue el rango más alto de Miley Cyrus, que recientemente fue transformada a un personaje de Anime por Gucci, desde que gobernó una semana Bangerz en octubre de 2013. En los años intermedios, acumuló dos números 5 con Younger Now (octubre de 2017) y el EP She Is Coming (junio 2019).

