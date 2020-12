Miley Cyrus será PRESENTADORA en los Billboard 2020

Chloe x Halle, Dua Lipa y Dolly Parton están listas para actuar, mientras que Maluma y Lilly Singh también presentarán los honores de la noche el jueves.

En la ceremonia virtual de Billboard Women in Music 2020 del jueves, Cardi B recibirá su honor de Mujer del Año de manos de Tamika Palmer, cuya hija, Breonna Taylor, recibió un disparo mortal durante una redada policial en marzo y se convirtió en el rostro y el grito de guerra detrás de esto revitalizado movimiento Black Lives Matter del verano.

Miley Cyrus presentará un premio muy importante

Miley Cyrus en los Billboard 2020

Según se confirmó a La Verdad Noticias, entregando premios en el 15º evento anual estarán Miley Cyrus, quien entregará el Premio Hitmaker a su madrina Dolly Parton; Bernie Sanders, quien otorgará el premio Powerhouse a la estrella del pop y partidaria acérrima Dua Lipa; Maluma, entregando el Icon Award a su coprotagonista de Marry Me, Jennifer Lopez; y Lilly Singh, otorgando el premio American Express Impact a Jessie Reyez.

Recientemente anunciados el martes (8 de diciembre) están los artistas de la noche, incluida Dua Lipa con el poderoso mensaje de su tema de cierre de Future Nostalgia "Boys Will Be Boys"; Parton con su exitosa canción de 1980 "9 to 5"; y premio Rising Star Presentado por las ganadoras de Honda, Chloe x Halle, con "Baby Girl" de su álbum debut Ungodly Hour.

Brianna Agyemang y Jamila Thomas, las mentes pioneras detrás del movimiento #TheShowMustBePaused tras el asesinato de George Floyd, serán honradas con el Premio al Ejecutivo del Año 2020.

Organizado por la cantante y compositora Teyana Taylor, el evento Billboard Women in Music 2020 se transmitirá en vivo en billboardwomeninmusic.com el jueves (10 de diciembre) a las 8 p.m. ET / 5 p.m. PT.

