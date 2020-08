¿Miley Cyrus se reconcilia con Liam Hemsworth tras su ruptura con Cody Simpson?

¿Miley Cyrus y Liam Hemsworth se reconcilian tras la ruptura con Cody Simpson?

Los rumores entre Miley Cyrus y Liam Hemsworth están aumentando nuevamente desde que la cantante se separó de Cody Simpson. Miley y Liam eran una pareja perfecta adorada por fans que tenían una relación intermitente. La pareja incluso se casó en 2018, pero el matrimonio duró solo ocho meses y anunciaron el divorcio en 2019 debido a algunas diferencias personales.

Cyrus comenzó a salir con Cody Simpson después y a Hemsworth también se relacionó con otras mujeres. Pero la reciente ruptura entre la cantante Miley Cyrus y Cody ha despejado el camino para que ella pueda reconciliarse con Liam. Aquí hay más detalles para aclarar los rumores sobre Miley Cyrus y Liam Hemsworth y la posible verdad detrás de la reconciliación de la pareja.

¿Regresarán Miley Cyrus y Liam Hemsworth?

Miley Cyrus y Liam Hemsworth estuvieron juntos durante una década y su relación fue muy fuerte. La ex pareja conoció el set de The Last Song en 2009 y confirmaron los rumores de romance en 2010. La cantante Miley Cyrus y el actor Liam casi se separaron en 2013, pero aclararon sus diferencias y volvieron a estar juntos.

Uno puede ver claramente que la cantante de "Wrecking Ball" y el actor de "Los juegos del hambre" están totalmente enamorados y siempre tendrán sentimientos el uno por el otro. Es por eso que todos esperan que Miley Cyrus y Liam Hemsworth se reconcilien y vuelvan a estar juntos, ahora que la cantante se ha separado de Cody Simpson.

La verdad detrás de los rumores entre Miley y Liam

Para aclarar los rumores que hay de la reconciliación entre Miley Cyrus y Liam Hemsworth debemos decir que es algo que no se puede confirmar en este momento, ya que todo son solo especulaciones. Han pasado solo unas semanas desde que la cantante Miley anunció su separación de Cody Simpson y muchos creen que es un drama solo para promocionar su canción Midnight Sky.

Además, Liam Hemsworth actualmente está saliendo con su novia modelo Gabriella Brooks y, por lo tanto, no hay posibilidades de que el actor se reconcilie con Cyrus. Liam y Miley son algo del pasado y aunque los fanáticos quieren volver a verlos juntos, las cosas no funcionan de esa manera.