Miley Cyrus se niega a presumir su mansión por esta razón

No es sorpresa que Miley Cyrus es una de las cantantes con mayores ingresos alrededor del mundo, y después de haber protagonizado Hannah Montana y sacar sus últimos discos, la intérprete se ha hecho de un gran patrimonio, sin embargo, muy poco conocemos de su casa.

En ese sentido, durante esta cuarentena, nuestro mayor aliado es nuestra casa, y mientras hay algunos que no lo pasan tan bien, por vivir mucha gente en un solo cuarto, o incluso algunas personas lamentablemente no tienen casa, los famosos no temen presumir a través de las redes sociales sus grandes mansiones.

Lo anterior hizo que la cantante originaria de Tennessee, Estados Unidos analizara lo “mal que se ven” las celebridades compartiendo ese tipo de contenido, cuando hay gente pasándolo muy mal a lo largo del mundo.

Miley Cyrus se niega a mostrar su casa

Fue en una entrevista que tuvo con Wall Street Journal donde la intérprete de “The Climb” dijo que, pese a que también está encerrada en casa, considera no conocer para nada lo que ocurre dentro de la pandemia, pues es consciente de que está en una situación privilegiada, a la cual muchas familias no tienen acceso.

“No corro ningún peligro, y por desgracia eso no es algo que pueda decir mucha gente” dijo.

Finalizó su entrevista asegurando que esto sigue siendo una situación muy delicada, por lo cual, pese a que ya tiene listo su séptimo disco con influencia del rock, según que se tomará un tiempo antes de estrenarlo.

Miley Cyrus considera que ahora no es un gran momento para la promoción, y probablemente tampoco lo sea durante los próximos meses pasada la pandemia, por lo que, aunque no lo confirmó, algunos de sus fans creen que será hasta el próximo año que puedan escuchar su nuevo material discográfico.

Foto: El tiempo de monclova