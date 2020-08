Miley Cyrus se enamora de un bulldog abandonado y lo adopta

Miley Cyrus hizo una gran cosa en medio de esta pandemia. La cantante adoptó un perro abandonado que ahora es un can afortunado.

El bulldog en cuestión había estado deambulando por Fresno, CA en abril, hasta que finalmente se dirigió a una estación de bomberos.

Miley Cyrus recastó al perro, quien estaba infestado de pulgas y deshidratado. Si tenía dueño, parecía cosa del pasado.

El perro pasó el rato en la estación durante una semana más o menos, durmiendo en la puerta principal. Siempre estaba feliz de ver a los bomberos regresar a la tienda.

Miley Cyrus enamorada de su bulldog

Un familiar de uno de los bomberos accedió a criar al bulldog, y eso inició un viaje.

Finalmente, el perro fue entregado al The Wagmor Hotel and Pet Spa en Los Ángeles, donde la organización dio al perro en adopción. En donde la artista finalmente decidió llevárselo a su hogar para poder brindarle una mejor vida.

Miley Cyrus es amante de los perros

Miley Cyrus ha apoyado a Wagmor en diversas ocasiones, adoptando otros perros de ellos. Aparentemente, las fotos del bulldog en la página de Instagram de Wagmor llamaron la atención de la cantante quien no dudó en adoptarlo.

Semanas más tarde, Miley Cyrus le envió un mensaje de texto al dueño de Wagmor diciendo: "Este perro no se aparta de mi lado. No sé cómo podría no tenerla". Por cierto, el nuevo nombre del perro es Kate Moss.