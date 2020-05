Miley Cyrus se corta el cabello “pixie” con ayuda de mamá Tish, ¿Quedó bien?/Foto: Vive USA

¡Miley Cyrus ha presentado un nuevo look! La cantante de "Mother's Daughter" mostró su nuevo corte de cabello en Instagram Story el martes por la noche, sacudiendo lo que parece ser un corte “pixie” con un pequeño borde de salmonete. Para ayudar a Miley a lograr su nuevo estilo, la estilista de celebridades Sally Hershberger habló con la madre la artista, Tish Cyrus, a través del proceso.

"¡Entrené bien a Tish!”, escribió Sally en Instagram junto a una foto de las cerraduras más cortas de Cyrus. El corte de pelo virtual, que se puede ver en un video en Vogue, en realidad se realizó a través de FaceTime, con la estilista entrenando a Tish mientras transformaba el cabello de su hija en casa.

Así quedó el corte de cabello de Miley Cyrus/Foto: Instagram

Hace solo unos meses, Miley debutó con su peinado " moderno salmonete", que Sally también la ayudó a lograr. De acuerdo con la estilista, Miley quería ir más punk, ella quería algo distinto, dijo Sally a E! News en exclusiva del momento del cabello.

"Fuimos con un salmonete moderno que ella puede usar elegante, pero también ondulado y desordenado", comentó Sally.

Los looks de Miley Cyrus

De morena con larga cabellera y ondas muy femeninas, a usar el cabello completamente decolorado y rapado. La intérprete de “Hannah Montana” ha sorprendido a sus fans con sus diversos cambios de look que ha tenido conforme pasan los años.

Miley ha tenido diversos cambios de look con los años/Foto: Eme de Mujer

Como recordarán los fanáticos, Miley se cortó el cabello en el verano de 2012. Con este nuevo 'do', Miley se une a una serie de estrellas que han estado transformando su aspecto con cortes de pelo en el hogar.

Sin embargo, hay quienes aseguran que ahora en el aislamiento las personas no deben realizar estas “transformaciones” por sí solos, ya que podrían terminar con resultados poco favorecedores. No obstante, la mamá de Miley Cyrus siguió muy bien las instrucciones de la experta y el resultado fue algo distinto a lo que estamos acostumbrados a ver en la ex estrella Disney.