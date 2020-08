Miley Cyrus rompe el silencio ¡No quiere tener hijos!

La protagonista de Hannah Montana, luego de menos de un año de matrimonio con el actor Liam Hemsworth, aseguró en una reciente entrevista que entre sus planes no está volverse a casar ni muchos menos desea tener hijos.

La cantante de 27 años dijo que considera la adopción como algo asombroso, ya que, debido a los cambios climáticos, la comida y el agua le gustaría tener a alguien que ya esté en la tierra a tenerlo de forma natural pues tiene sus opiniones reservadas por las complicaciones ambientales.

Cuando se le preguntó cuál eran sus metas para su futuro y sobretodo sobre sus planes para formar una familia, la cantante contestó lo siguiente:

“En realidad no, nunca me importó, estoy segura de que mis fans me animaran si digo ‘oh quiero hijos’ pero no lo haré, esa nunca ha sido mi prioridad” declaró Cyrus.