Miley Cyrus revela su amor verdadero… y no es Liam

CIUDAD DE MÉXICO.- Mucho se especula sobre el alocado estilo de vida que solía llevar Miley Cyrus y lo mucho que ha cambiado, para bien, desde que está comprometida con el actor australiano Liam Hemsworth. Sin duda, Liam podría ser el amor de su vida, sin embargo el más reciente tatuaje de Miley Cyrus demuestra que ¡no es así! https://www.instagram.com/p/BWYHTUahK51/ En esta ocasión, Miley decidió marcar en su piel la foto de otro de sus amores, se trata de su hermosa perrita pitbull, Mary Jane. El adorable tatuaje se ha robado el corazón de los fans de la intérprete de ‘Party in the USA’. https://www.instagram.com/p/BcOz6pGBmZ6/ No es la primera ocasión que Cyrus se tatúa a uno de sus ‘hijos’, ya que en de este año julio compartió el tatuaje con el rostro de Emu, su perrito pastor. https://www.instagram.com/p/BWUMa-pB8CH/

