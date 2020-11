Miley Cyrus revela que 'Golden G String' es un reflejo de Trump como presidente

Miley Cyrus está a solo unos días de presentar su muy esperado álbum Plastic Hearts, y mientras charlaba con Zane Lowe de Apple Music este lunes, la cantante habló sobre la variedad de inspiraciones detrás del álbum y en La Verdad Noticias te tenemos todos los detalles,

"Golden G String", compartió, fue escrito en "2017 o 2018" y "refleja a Donald Trump como presidente y los hombres tienen todas las cartas, y no están jugando a la ginebra, y ellos determinan tu destino".

"Esta canción, que también trata sobre la especie de cruz que tuve que soportar, en cierto modo, de decir: 'Siento que todo lo que he hecho ha sido objeto de todas las opiniones y supongo que la gente se ha ofendido”, continuó la cantante.

“Soy una estrella del pop. Se supone que debo hacer estas cosas. Se supone que debo hacer cosas que a veces te incomodan o te ofenden. Ese es mi trabajo, eso es entretenimiento. No quiero eso en un líder. Me considero un líder, pero diría que en realidad está creando el país en el que vamos a vivir. No quieres un artista. No tengo ningún deseo de ser presidente porque solo tengo el deseo de crear arte y ser artista”, resaltó la cantante de ‘Prisoner'.

Miley Cyrus admira a su madrina

Para Miley Cyrus, una persona que "lo tiene todo" y esa es su madrina Dolly Parton. "Eso para mí es un ícono definitivo porque nunca ha mentido, sus canciones son la verdad", explicó.

"Incluso si no resuenan con ella ahora, tal vez esté apegada a algo que ha escrito antes. Eso sucede cuando tienes una carrera tan expandida como la de ella. Pero acaba de encontrar este equilibrio de ser... Ella es una superhéroe. Casi tiene carácter, pero es verdad".

"Y eso es lo único que pensé que yo, Andrew Watt, Andrew Wyatt, Mark Ronson, que realmente encontramos en este álbum, es que Dolly Parton, he heredado esta composición", continuó.

El álbum “Plastic Hearts” de Miley Cyrus será lanzado el próximo 27 de noviembre, ¿la escucharías? Déjanos tus comentarios.

