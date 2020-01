Miley Cyrus revela porque ya no es bienvenida en entregas de premios musicales

Miley Cyrus reveló porque ya no es invitada a las ceremonias de premiación como los Grammys 2020 que tuvieron lugar en Los Ángeles el pasado 26 de enero.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Miley Cyrus compartió un vídeo de la entrega de premios de MTV Europe Music Awards en Amsterdam, Holanda en 2013 cuando fumó un porro en el escenario al recibir el premio a Mejor Vídeo por “Wrecking Ball”.

“Y nos preguntamos porque ya no soy invitada a las ceremonias de premiaciones”, escribió Miley Cyrus en el vídeo que compartió un día después de la entrega de los Premios Grammys.

2013 fue uno de los años más controversiales para Miley Cyrus, en especial en las entregas de premios musicales en varias partes del mundo, donde solía dar polémicas presentaciones.

Miley Cyrus ausente en los Grammys

Miley Cyrus no estuvo presente en la entrega de Premios Grammys 2020 y por lo que insinúa en su publicación se debe a que ni siquiera fue invitada, lo que provocó la pequeña indirecta en su Instagram.

Aunque muchos de sus fans apoyaron su mensaje y enviaron comentarios como “Los Grammys no te merecen”, o “Eres la mejor”, algunos internautas comentaron de forma más agresiva y sacaron a relucir que Miley Cyrus no ha sacado música nueva en mucho tiempo.

“Porque necesitas lanzar música… eso está en los charts, no el actuar/vestirse para el shock”; “Esta cosa que pasó hace SEIS AÑOS. Sigue saboteando tu carrera con tu actitud poco profesional”; “Fuiste el año pasado mi amiga. Pero esa no es la razón. No cantaste anoche porque no tienes nada nuevo”, fueron algunos de los comentarios en contra de Miley Cyrus.

Miley Cyrus no ha respondido a estos comentarios, pero en las últimas semanas ha confirmado presentaciones en varios festivales de música.

