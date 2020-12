Miley Cyrus revela por qué envió indirectas a sus ex parejas en “Prisoner”/Foto: Genius

Es cierto que Miley Cyrus disfruta de dejar a los fans “confundidos” después de ver sus videos musicales. La confusión parecía ser el consenso general después de que la nominada al Grammy enviara un mensaje audaz a sus ex al final de su nuevo video musical" Prisoner ", con Dua Lipa.

Decía: “En memoria cariñosa de mis ex. Coman mi*rda”. Miley explicó en una nueva entrevista que se trataba de llamar la atención sobre sí misma, en lugar de sobre cualquier persona de su pasado.

"Creo que la vida puede ser muy dolorosa y, a veces, burlarse de ella y reírme con ella, como si sintiera que la vida se ríe de mí, ya sabes, tirando de sus hilos", dijo Miley, de 28 años, a Lisa Wilkinson del programa de noticias australiano, The Project.

La artista decidió no nombrar a alguno de sus ex. "Simplemente creando el caos que quiera y no se lo toman bien".