Miley Cyrus revela nuevo tema junto al hijo del fallecido cantante John Lennon

La cantante y actriz estadunidense Miley Cyrus, compartió en su cuenta personal de Instagram el nuevo tema junto a Sean Ono Lennon.

La famosa estrella con motivo de Navidad, decidió lanzar un cover del tema Happy Xmas (War Is Over) del fallecido cantante John Lennon.

El nuevo tema de la cantante Miley Cyrus fue en colaboración con el productor Mark Ronson, la intérprete también se alió con el único hijo de la famosa pareja, Sean Ono Lennon.

Y es que Miley Cyrus compartió con Jimmy Fallon en el programa "The Tonight Show", mencionando el lugar donde se grabó el tema y fue en el estudio Electric Lady de Nueva York, un lugar donde el fallecido integrante de los Beatles también grabó.

"Queríamos hacer una canción de Navidad y no creo que nada habla más claro sobre lo que está pasando que War Is Over". Mencionó Miley Cyrus.