Miley Cyrus regresa a los escenarios con "TikTok Tailgate" de Super Bowl LV

Miley Cyrus anunció el domingo que encabezará un "TikTok tailgate" antes del Super Bowl LV de febrero entre los Tampa Bay Buccaneers y los Kansas City Chiefs o Buffalo Bills, dependiendo del resultado de su juego de hoy.

"No veo la hora de montar un espectáculo para los invitados de honor de la NFL antes del partido. Trabajadores de la salud de Tampa y de todo el país", publicó hoy 24 de enero la cantante en su cuenta oficial de Instagram.

The Weeknd será el artista principal del show de medio tiempo del Super Bowl de este año, mientras que Eric Church y Jazmine Sullivan harán un dueto en "The Star-Spangled Banner" y H.E.R. cantará "America the Beautiful".

Miley Cyrus se une a concierto de TikTok

El concierto, será transmitido desde el Estadio Raymond James de Tampa Bay, y contará con una audiencia en vivo de 7.500 trabajadores de la salud, al parecer como homenaje por su labor durante la pandemia de COVID-19.

Miley Cyrus encabeza la primera edición del ‘TikTok Tailgate’ del Super Bowl

Según Rolling Stone, los trabajadores de la salud seleccionados para asistir al evento gratuito estarán completamente vacunados y asistirán al juego de campeonato de la NFL como parte de los 22,000 fans previamente anunciados para estar en el estadio.

Si no tiene TikTok, no se preocupe; el concierto comenzará el domingo 7 de febrero a las 2:30 p.m. ET tanto en la aplicación como en CBS. También podrás ver los detalles en La Verdad Noticias.

La NFL confirma que Miley estará en el Super Bowl LV presentándose por primera vez el #TikTokTailgate, un evento de Tik Tok previo al juego, para homenajear a los héroes de la salud que estarán presentes. pic.twitter.com/FFkgwRqaJi — Miley Cyrus Argentina (@MCyrusArgentina) January 24, 2021

Te puede interesar: Miley Cyrus: Así impactó Hannah Montana la vida de la cantante

¿Qué te parece la elección de Miley Cyrus como la artista que encabezará el primer ‘TikTok Tailgate’ del Super Bowl V? Dinos en los comentarios.

¿Qué le espera a Joe Biden como el nuevo Presidente de los Estados Unidos? Síguenos en Google News y mantente informado.