Miley Cyrus recuerda a los Jonas Brothers con divertida foto de halloween

Miley Cyrus es una de las cantantes más polémicas y divertidas que hay en la industria americana, y es que la ex Hannah Montana siempre se empeña en regalarnos momentos llenos de sensualidad, diversión y rebeldía. Sin embargo, en esta ocasión Cyrus quiso estar más cerca de sus fans, y organizó un concurso de disfraces de “Miley Cyrus” a través de su Instagram.

La intérprete de “The climb” guardó y publicó en su Instagram las mejores imágenes de disfraces de “Miley Cyrus” que compartieron sus fans, y sin duda recibió un montón, algunas con más producción que otras, por lo que Miley Cyrus decidió reconocer a las mejores.

Sin embargo, después de tantos disfraces de “Miley”, la cantante finalmente escogió a su favorito, y se trata de un grupo de amigas que se disfrazaron de “Miley, Joe, Kevin y Nick Jonas” cuando realizaron en concierto “Hannah Montana: The best of both worlds”, cinta que se transmitió en cines 3D y que contó con la participación de los Jonas Brothers como teloneros de Miley Cyrus.

Miley Taggeo a los Jonas Brothers en dicha publicación, recordándoles que ese momento fue épico, y que no hubo mejor disfraz de Miley que ese.

Y es que, como es bien sabido, ahorita todo el mundo se encuentra en la víspera de Halloween, por lo que seguramente a lo largo de estos días se verán más disfraces, esperemos ver algunos más de Miley Cyrus.

En cuanto a los Jonas Brothers, ellos quizá en vez de celebrar Halloween celebren el día de muertos, pues se encuentran muy contentos pasando estos días en México, donde tendrán varios conciertos durante esta semana, y el primero, precisamente se está llevando a cabo en monterrey este 27 de octubre.

