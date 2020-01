Miley Cyrus recuerda a Hannah Montana con esta foto en Instagram

Miley Cyrus, quien ha sido controversial y polémica desde sus días como Hannah Montana en Disney Channel, ha pasado gran parte de los últimos años intentando dejar atrás esa imagen de niña Disney.

Miley Cyrus y Dolly Parton en "Hannah Montana"

Sin embargo, parece que poco a poco hace las paces con pasado en The Walt Disney Company, incluso ha imitado el estilo de Hannah Montana al volverse rubia y tener un flequillo - aunque conserva el color de cabello, el corte ha cambiado -.

En más de una ocasión ha compartido fotografías de su época en Disney Channel, pero normalmente es sin la icónica peluca de Hannah Montana, hasta ahora.

Miley Cyrus recuerda a Hannah Montana

En sus historias de Instagram de este 19 de enero, Miley Cyrus nos llevó de vuelta a los días cuando Hannah Montaña y ella tenían “The Best of Both Worlds”.

La ya no tan pequeña, Miley Cyrus publicó una foto de ella misma, caracterizada como Hannah Montana, en compañía de su madrina, la también cantante Dolly Parton.

La imagen fue parte del mensaje de feliz cumpleaños de Miley Cyrus para la emblemática, Dolly Parton de ahora 74 años.

Miley Cyrus y Dolly Parton en Hannah Montana

“Feliz cumpleaños a la mujer que me enseñó cómo pegarme las pestañas. Te amaré siempre Tía Dolly”, escribió Miley Cyrus de 27 años.

Dolly Parton fue invitada especial en el programa “Hannah Montana” de Disney Channel, que era protagonizado por su ahijada, Miley Cyrus y su padre, Billy Ray Cyrus.

También te puede interesar: Miley Cyrus recuerda su lado más punk junto a los Jonas Brothers

Dolly Parton

Dolly Parton, amiga cercana del padre de Miley Cyrus, es una de las más famosas cantantes de música country en Estados Unidos.

Con 40 años de trayectoria, es considerada la “Reina del Country” y es la interprete original de temas como “Jolene” y “I Will Always Love You”.

Ha estado nominada a los Premios Oscar por Mejor Canción Original y es ganadora de 7 Premios Grammy.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana