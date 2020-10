Miley Cyrus realizó asombroso cover de “Gimme More” de Britney Spears/Foto: Youtube

Miley Cyrus interpretó una versión de 'Gimme More' de Britney Spears en su patio trasero para una serie especial de MTV Unplugged, y fue increíblemente asombroso.

En el clip, la estrella de Hannah Montana transforma el sexy himno pop de Britney Spears en una balada oscura e inquietante.

Miley rindió tributo a la princesa del pop con su versión musical de uno de sus grandes éxitos/Foto: Perez Hilton

El cover muestra el rango excepcional de Cyrus como artista e intérprete, y es sorprendente lo lejos que ha llegado desde sus días en Hannah Montana.

Cualquiera que pueda conquistar con éxito la gama en 'Party in the USA', 'Wrecking Ball' y 'Malibu' se merece una medalla. Incluso 'Hoedown Throwdown' fue una hazaña increíble para la cantante.

En el videoclip, Cyrus usa un atuendo estampado de cebra de la cabeza a los pies que combina perfectamente con su salmonete rubio que, honestamente, haría que cualquier tradie australiano corriera por su dinero. Incluso menea el salmonete mejor que su propio padre Billy Ray Cyrus.

Miley Cyrus cantó junto a su hermana Noah

Como parte de la serie MTV Unplugged, la estrella realizó un set de media hora desde su patio trasero. Aparte de 'Gimme More', Cyrus también interpretó una versión de la pista de Nico de 1967 'These Days', seguida de una versión de 'Just Breathe' de Pearl Jam.

Más tarde, Noah Cyrus se unió a su hermana en el escenario para una presentación de 'I Got So High I Saw Jesus' y déjame decirte que las armonías fueron sorprendentes.

Finalmente, Cyrus cerró las Backyard Sessions con una presentación de su último éxito 'Midnight Sky', el tema ya cuenta con más de 73 millones de reproducciones en su video oficial en Youtube.

Miley, realmente nos está dando lo mejor de ambos mundos en estos días, y nos encanta verlo. ¿Te gustó la versión del tema de Britney Spears en la voz de Miley Cyrus?, ¿Crees que Miley y Noah deberían lanzar una canción juntas?