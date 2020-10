Miley Cyrus quiere sacar un nuevo disco ¿de metal?|

Miley Cyrus es una de las cantantes más multifacéticas que hay en el mundo, pues la hemos visto cantar country, pop, rock, baladas y ahora quiere cantar metal, pero no cualquier canción, sino que pretende hacer un disco con puras canciones de Metallica.

Según el portal Sopitas.com, la intérprete de Time Of Our Lives tuvo un gran éxito con su reciente cover de “Zombie” de The Cranberries, e incluso los miembros de la agrupación la felicitaron por su versión, lo que ha hecho que esté aún más inspirada de sacar al mercado un álbum con puros covers.

Además Metálica es una de las bandas favoritas de la actriz de Hannah Montana, pues en uno de sus conciertos la pudimos ver interpretar la canción “Nothing Else Matter” una balada hermosa, que dejó con la boca abierta, no solo a sus fans, sino a los fans de la propia banda metal.

“Hemos estado trabajando en un álbum de covers de Metallica y estoy aquí trabajando en eso”, dijo la cantante en una entrevista.

Miley Cyrus triunfa con los covers

No es la primera vez que esta diva del pop realiza covers y deja con la boca abierta a todos sus fans, pues a lo largo del tiempo, esta cantante ha sabido darle su estilo a grandes canciones iconos de la música.

Cerca Del 2010 realizó un cover del éxito “Girls Just Wanna Have Fun” dándole ese toque rockero a la canción, además hace algunos años realizó un vocero de la canción de su madrina Dolly Parton “Jolene” la cual trajo de vuelta este éxito a las nuevas generaciones

