Miley Cyrus promociona su nuevo álbum con un recuerdo de sus inicios musicales/Foto: Glamour

Miley Cyrus regresa (finalmente), ¡Para todos ustedes! El martes (4 de agosto), la superestrella recurrió a las redes sociales para promocionar el próximo lanzamiento de su tan esperado álbum “She Is Miley Cyrus”.

"Conoce a Miley Cyrus ... otra vez. #SheIsComing #ButForRealThisTime", tuiteó, usando un clip del video musical de su sencillo de 2008 "Start All Over", que apareció en su álbum debut en solitario Breakout.

"Voy a comenzar de nuevo/ Salir del fuego y volver a entrar en el fuego/ Me haces querer olvidar y/ Comenzar de nuevo/ Aquí sale de mi mente o peor/ Otra oportunidad de quemarse y/ Comenzar "Voy a comenzar de nuevo", una adolescente Miley grita en la impactante canción pop-rock, enviando el mensaje perfecto para su regreso musical.

En una publicación separada, titulada tímidamente "TEASE", Cyrus les dio a los fanáticos una idea de lo que pueden esperar de la nueva música directamente desde el estudio. Usando un top blanco y mostrando su nuevo cabello color platino, la cantante tomó un video selfie mientras escuchaba una canción de She Is Miley Cyrus.

"Ha sido una noche larga y el espejo me dice que me vaya a casa/ Pero ha pasado mucho tiempo desde que me sentí tan bien por mi cuenta/ Pasaron nueve años con las manos atadas a tus cuerdas/ Por siempre y para siempre , no más", canta en la nueva canción, posiblemente haciendo referencia a su relación con su ex esposo Liam Hemsworth.

Miley Cyrus vuelve a la música

Horas después, se reveló que el título de la canción se titulaba "Midnight Sky" en Instagram, cuando el fragmento y la portada que lo acompañaba se subieron a la función Historias de Instagram de la plataforma social.

Cyrus consiguió la fama mundial gracias a su papel como Miley Stewart en la serie de Disney Channel Hannah Montana. Sin embargo, la artista desde hace varios años se despegó de ese personaje para ser una artista más adulta/Foto: Teen Vogue

Si bien Cyrus aún no ha anunciado una fecha de lanzamiento formal para She Is Miley Cyrus, el nuevo LP seguirá a su EP She Is Coming 2019, que presentó el sencillo principal "Mother's Daughter", así como colaboraciones con Ghostface Killah ("DREAM"), Rupaul ("Cattitude") y Swae Lee y Mike Will It It ("Party Up the Street").

También te puede interesar: Miley Cyrus y sus consejos de Hannah Montana contra el Coronavirus

El regreso de Miley a la música tiene muy emocionados a sus fanáticos quienes ya desean escuchar el nuevo álbum de la cantante. ¿Crees que el próximo lanzamiento de Cyrus será distinto a lo que hemos escuchado de ella?