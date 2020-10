Miley Cyrus presenta nueva versión del éxito “Zombie” de The Cranberries/Foto: ADN Radio y Radio Duna

Miley Cyrus ha realizado un cover de The Cranberries 'Zombie' para el festival #SaveOurStages (#SOS).

La estridente interpretación del éxito de 1993 de la banda irlandesa fue una de las dos versiones cantadas por la artista para el festival, que recaudó fondos para preservar los locales de música de base estadounidenses afectados por la pandemia del coronavirus.

Cyrus, quien tocó un breve set con su banda en el local de Los Ángeles Whiskey a Go Go anoche (17 de octubre), también interpretó 'Boys Don't Cry' de The Cure. Terminó el set con una interpretación de su reciente sencillo, 'Midnight Sky'.

Hacia el final de la actuación, Cyrus rindió homenaje a Whiskey a Go Go, y señaló que leyendas del rock como Jimi Hendrix, The Doors y Guns N 'Roses encontraron una base temprana en el icónico refugio de Los Ángeles. "Hagamos lo que podamos para mantener vivo este hito histórico", dijo Cyrus.

Miley Cyrus ayudar a recaudar fondos para salvar los locales de música

La banda, como Cyrus, participó para ayudar a recaudar fondos para la campaña #SaveOurStages de la National Independent Venue Association, que tiene como objetivo lograr la aprobación de la Ley bipartidista Save Our Stages.

La medida crearía un fondo de asociación de pequeñas empresas de $10 mil millones para ayudar a esos pequeños lugares que están luchando o amenazados con el cierre debido a los efectos de la pandemia de coronavirus.

El mes pasado, The Foo Fighters recuperaron los diseños originales de dos de sus camisetas de la gira de 1995 para ayudar a beneficiar la iniciativa. Las ganancias de las ventas de las camisetas se destinaron a #SaveOurVenues (de las ventas en el Reino Unido) y #SaveOurStages (de las ventas en los EE. UU.).

El grupo The Foo Fighters también se unió para apoyar el SOS Fest, que recauda fondos para proteger los locales de música/Foto: Cultture

También te puede interesar: Miley Cyrus ESPANTA con cover de Pink Floyd ¡Ni sus fans están contentos!

Cyrus, mientras tanto, ha hablado de su próximo nuevo álbum, aún sin título. Ella dijo que el disco, que sigue al lanzamiento del EP serializado 'She Is Coming' del año pasado, “reflejará quién soy”. ¿Te gustaron los covers que Miley hizo de estos clásicos del rock?, ¿Cuál fue tu favorito?